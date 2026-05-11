Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Súčasťou domácich ME v malom futbale v Bratislave budú aj Jendrišek a Kucka – VIDEO
Rumunský tréner slovenského výberu Marius Mitu do sedemnásťčlenného kádra zaradil aj dvojicu niekdajších reprezentantov Slovenska vo futbale. Niekdajší slovenskí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka ...
Niekdajší slovenskí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek budú súčasťou národného tímu SR na domácich majstrovstvách Európy v malom futbale. Kontinentálny šampionát sa uskutoční od 27. mája do 4. júna na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Tréner Marius Mitu na ME nominoval dvoch brankárov a pätnástich hráčov do poľa. A v 17-člennom menoslove nechýbajú ani Kucka s Jendrišekom.
„Zostavovanie nominácie bolo veľmi, veľmi zložité. Záverečné rozhodnutie bolo na mne, ale o konečnej podobe kádra sme veľa diskutovali s mojimi spolupracovníkmi. Verím, že máme najlepší možný tím. Prihliadali sme aj na mieru zapojenia do tréningového procesu a účasť na prípravných zápasoch. Hráči, ktorí sú zdraví a boli viac vidieť, mali väčšiu šancu. Myslím si, že tak je to aj férové voči nim,“ uviedol kouč Mitu na oficiálnom webe Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF).
V kádri pre domáci turnaj je po sedem hráčov, ktorí sa predstavili na MS 2025 v Baku resp. na ME 2024 v Sarajeve. Piati z nich boli na oboch vrcholných podujatiach - okrem Jendrišeka aj kapitán Jaroslav Repa, Jakub Hudec, Tomáš Mikluš a Milan Nestorik.
Na ME 2022 v Košiciach si zo súčasného kádra zahrali Repa, Mikluš a brankár Stanislav Pella. Najmladším hráčom slovenského výberu bude 21-ročný Patrik Volf, najstarším 39-ročný Jendrišek.
Nebol si istý
Kucka je od decembra 2025 ambasádor blížiacich sa ME v Bratislave a v druhej polovici apríla si zahral v reprezentácii malého futbalu v modelovanom prípravnom súboji proti Rakúsku (13:5).
"Zaspomínal som si na obdobie, keď som sa v mladosti venoval aj takýmto podobám futbalu, bolo to super. Chvíľu mi trvalo, kým som si na to všetko zvykol, ale potom už to bolo v poriadku,“ povedal 112-násobný reprezentant Slovenska vo futbale a pokračoval: "Moje rozhodnutie sa rodilo naozaj dlho. Nebol som si istý, či to zvládnem. Najprv som si to po zdravotnej prestávke musel vyskúšať vo veľkom futbale, potom napokon aj v tom malom, kým som povedal, že idem do toho. Od začiatku som mal v hlave túžbu, že by som rád bol pri tom nielen ako ambasádor. Teší ma, že sa to podarilo. Dúfam, že tímu budem nápomocný a s chalanmi urobíme dobré výsledky."
Prípravy vrcholia
Už ostrieľaný reprezentant v malom futbale Erik Jendrišek poznamenal: "Môžeme byť len a len spokojní s tým, ako sa to vyskladalo. Máme v tíme skúsenosti aj mladícku dravosť. Verím, že môžeme byť úspešní. Dva roky dozadu som pred majstrovstvami Európy v malom futbale písal Kucovi, že my sa ešte určite stretneme v jednom tíme na nejakom šampionáte. Som rád, že sme ho zlomili a klaplo to.“
Prezident SZMF aj Európskej federácie malého futbalu (EMF) Peter Králik v pondelok informoval, že prípravy na šampionát vrcholia a 15 dní pred turnajom panuje v organizačnom tíme pocit, že odrátavanie už plynie akosi rýchlejšie. "Pozitívom je, že nevnímame žiadny zásadný problém – všetko napreduje podľa plánu. Už sa nevieme dočkať otváracieho dňa,“ vyhlásil Králik.
Ešte jeden prípravný zápas
Slováci začali záverečné sústredenie na ME v pondelok v Bratislave a už v utorok ich v Budapešti čaká modelový prípravný duel proti Maďarom, úradujúcim vicemajstrom sveta. Účinkovanie na šampionáte začne slovenský výber v stredu 27. mája duelom proti Grékom, nasledovať budú stretnutia proti Bosne a Hercegovine aj Čiernej Hore.
Organizátori pre fanúšikov pripravili aj jedno prekvapenie, počas záverečného dňa ME do Bratislavy zavíta niekdajší skvelý taliansky futbalista Francesco Totti a bude aj súčasťou plánovanej exhibície.
Nominácia slovenskej reprezentácie v malom futbale na majstrovstvá Európy 2026 v Bratislave (zdroj: SZMF):
Brankári: Erik Feriančik, Stanislav Pella
Hráči v poli: Jakub Hudec, Matej Chorvát, Erik Jendrišek, Juraj Kucka, Adam Kuľha, Daniel Filip Mašulovič, Tomáš Mikluš, Milan Nestorik, Jaroslav Repa, Marek Rigo, Matej Ružička, Erik Streňo, Patrik Volf, Vladimír Voroňák, Adam Vrábel
Zdroj: SITA.sk - Súčasťou domácich ME v malom futbale v Bratislave budú aj Jendrišek a Kucka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
