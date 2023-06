Súd ešte nerozhodol o obnove konania v kauze vraždy podnikateľa Kaciana, navrhol výsluch

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.







Vražda šalianskeho podnikateľa

Jozefa Kaciana zastrelili v Šali v roku 2010. Podľa obžaloby si jeho vraždu objednal Vasaráb u Paulusa za odmenu 33-tisíc eur. Ten ju uskutočnil 23. februára 2010. Z idúceho auta s neznámym šoférom samopalom zastrelil obeť, ktorá išla v druhom aute. Vasaráb chcel Kaciana odstrániť údajne preto, že ten si ešte v roku 2005 objednal jeho vraždu. Malo ísť o vyrovnávanie si účtov v konkurenčnom boji v oblasti erotických služieb.





19.6.2023 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku v pondelok nerozhodol o návrhu na obnovu konania vo veci Ladislava Vasarába, ktorý je právoplatne odsúdený vo veci vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková , súd pondelkové verejné zasadnutie odročil na 24. augusta. Chce totiž doplniť dokazovanie výsluchom spoluodsúdeného v tejto trestnej veci.Senát Špecializovaného trestného súdu pritom už v roku 2017 zamietol návrh na obnovu konania pre Romana Paulusa aj Ladislava Vasarába odsúdených v kauze úkladnej vraždy podnikateľa Kaciana.Súd totiž nezistil také skutočnosti, ktoré by obnovu umožňovali. Podľa doterajších verdiktov prvostupňového, odvolacieho i dovolacieho senátu Paulusa odsúdili na 25 rokov odňatia slobody a Vasarába na 22 rokov. Obaja odsúdenci tvrdia, že sú nevinní.