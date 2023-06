SaS predstavila ambície v oblasti obrany, prioritou Kolíkovej bude aj zmena paragrafu 363 (video)

Dôležitosť elektronizácie justície

Prokuratúra pod exekutívou

Ambície v oblasti obrany

19.6.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v pondelok predstavila časť programu pre silové rezorty, a teda spravodlivosť, legislatívu, vnútro, obranu a zahraničné veci. Priority SaS v oblasti justície predstavila exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) . Kľúčovou prioritou je, ako aj dotiahnutie reformy.Kolíková vysvetlila, že chcú, aby dostali ľudia zrozumiteľné súdne rozhodnutie a zdôraznila aj dôležitosť elektronizácie justície. Reformu justície chce strana urobiť taky, aby ušetrila aj finančné prostriedky, ktoré by investovali do toho, aby mal sudca svoj justičný tým.Prioritou SaS v oblasti spravodlivosti je aj dôstojnosť a podnikanie.Cestou k tomu je podľa Kolíkovej nový občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach.Tromi hlavnými prioritami SaS pre oblasť legislatívy je zastabilizovanie ústavy, zmena postavenia prokuratúry a ochrana demokracie. Ako vysvetlil expert SaS pre legislatívu Alojz Baránik (SaS ), chceli by zmeniť pravidlá prijímania zmien ústavy.„Napríklad, návrh na zmenu bude musieť podať viacero poslancov, alebo čo sa prerokovalo raz v návrhu na zmenu ústavy sa bude môcť prerokovať až za nejakú dobu," vysvetlil s tým, že chcú dosiahnuť to, aby sa pozmeňujúcimi návrhmi nemohla ústava meniť na poslednú chvíľu.Rovnako strana chce, aby prokuratúra jasne spadala pod exekutívu s tým, že bude súčasťou ministerstva spravodlivosti tak, ako je to v každej krajine naokolo. „Zabezpečíme, že prokuratúra bude jasne definovaná v ústave ako zástupca štátu v trestných veciach," dodal Baránik. Juraj Krúpa (SaS) predstavil priority v oblasti vnútra, ktorými sú ochrana občanov, menej byrokracie a efektívnejšie riadenie krízových situácií. Ako uviedol, je potrebné zabezpečiť fungovanie Policajného zboru, čo su bude vyžadovať lepšiu konsolidáciu zboru či nastavenie náborového systému a vzdelávania.Cieľom SaS v oblasti obrany je zvýšenie podielu investícií. Tím-líder SaS pre obranu Ivan Bilohuščin doplnil, že SaS bude plniť záväzok vynakladať na obranu dve percentá HDP a majú ambíciu urýchliť modernizáciu Ozbrojených síl SR. Prioritou SaS je aj budovanie kľúčových spôsobilostí a zvýšenie transparentnosti rezortu. „Urýchlime splnenie nášho hlavného záväzku voči spojencov, ktorým je vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády a obstaráme adekvátne systémy protivzdušnej obrany," uviedol Bilohuščin.V oblasti zahraničných vecí je prioritou podpora Ukrajiny. Ako vysvetlil Juraj Droba (SaS) , nechcú, aby si Slovensku muselo kupovať investorov, ale chcú poskytnúť podnikateľské prostredie, ktoré bude pre nich atraktívne.Jednou z priorít SaS je teda efektívna ekonomická diplomacia. Droba predstavil aj zámer zjednodušiť voľby zo zahraničia. „Chceme to urobiť tak, aby sa možnosť rozšírila z korešpondenčnej aj na osobnú na zahraničných zastupiteľstvách SR," uzavrel Droba.