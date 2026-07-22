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22. júla 2026

Zastupiteľstvo v Trnave schválilo zmenu volebných obvodov aj počtu poslancov


Tagy: Komunálne voľby Ombudsman Poslanci Primátor Trnavy Verejný ochranca práv volebné okrsky

Zákon o obecnom zriadení stanovuje mestám s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 mať 19 až 31 poslancov. Trnavské mestské zastupiteľstvo na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo viacero ...



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gettyimages 494159528 1 676x431 22.7.2026 (SITA.sk) - Zákon o obecnom zriadení stanovuje mestám s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 mať 19 až 31 poslancov.


Trnavské mestské zastupiteľstvo na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo viacero aktuálnych tém. Jednou z nich bola úprava volebných obvodov a s ním súvisiaceho počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na ďalšie volebné obdobie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Rozpor s princípom


Dôvodom zmeny volebných obvodov bol podnet verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý upozornil, že predchádzajúce usporiadanie nebolo z hľadiska rovnosti volebného práva primerané. Podľa ombudsmana vykazovalo rozdiely v zastúpení obyvateľov, ktoré boli v rozpore s princípom rovnosti hlasu voliča.

Primátor Trnavy Peter Bročka a prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Ranuša Koncošová na pracovnom stretnutí s Dobrovodským hovorili o vhodnej úprave platného uznesenia. Výsledkom bol návrh nového počtu a veľkosti volebných obvodov tak, aby na zvolenie každého voleného poslanca zastupiteľstva pripadal približne rovnaký počet obyvateľov mesta, s možnými odchýlkami medzi volebnými obvodmi do 15 percent počtu obyvateľov.

„Na základe metodiky použitej Verejným ochrancom práv SR pri hodnotení rovnosti volebného práva sa určili nové volebné obvody tak, že odchýlka od celomestského priemeru sa pohybuje v intervale od -4,85 do +4,05 percenta. Maximálny rozdiel medzi jednotlivými obvodmi dosahuje ±8,90 percenta, teda takmer o polovicu menej, než je maximálna prípustná hranica 15 percent," vysvetlila hovorkyňa.

Úprava volebných okrskov


S úpravou volebných obvodov súvisí aj počet poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sú v rámci nich volení. Zákon o obecnom zriadení stanovuje mestám s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 mať 19 až 31 poslancov. „Trnava bola dlhodobo na hornej hranici, teda mala tridsaťjeden poslancov. Po prepočte bola táto hodnota upravená na 27," dodala hovorkyňa.

„Okrem efektívnejšieho systému je naším cieľom aj konsolidácia verejných financií. Dvadsaťsedem poslancov je pre mesto veľkosti Trnavy úplne postačujúcich, stále sme o osem poslancov nad minimálnou hranicou stanovenou zákonom. Čo sa týka nového nastavenia volebných obvodov, je proporčné a zabezpečuje primeranú rovnosť hlasov voličov podľa metodiky Verejného ochrancu práv SR,“ priblížila viceprimátorka Eva Nemčovská.

V ďalšom volebnom období (2026 – 2030) bude mať teda Trnava 27 poslancov mestského zastupiteľstva. Za volebný obvod č. 1 ich bude päť, vo volebných obvodoch č. 2 a 3 budú mať po šiestich poslancoch, vo volebnom obvode č. 4 budú piati, vo volebnom obvode č. 5 štyria a vo volebnom obvode č. 6 ostáva jeden poslanec ako doteraz.


Zdroj: SITA.sk - Zastupiteľstvo v Trnave schválilo zmenu volebných obvodov aj počtu poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Ombudsman Poslanci Primátor Trnavy Verejný ochranca práv volebné okrsky
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