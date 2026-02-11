Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. februára 2026

Súd odmietol obžalobu na čurillovcov, Kubina hovorí o „dôkaznom bankrote“


Odmietnutie obžaloby na policajtov z tímu okolo Jána Čurillu zo strany Mestského súdu Bratislava I je podľa ich právneho ...



6467afdf7e244451854662 676x450 11.2.2026 (SITA.sk) - Odmietnutie obžaloby na policajtov z tímu okolo Jána Čurillu zo strany Mestského súdu Bratislava I je podľa ich právneho zástupcu Petra Kubinu vinou zaujatého vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby a všetkých prokurátorov, ktorí vykonávali dozor a dohľad nad zákonnosťou trestného konania a nenapravili tieto pochybenia, kým sa ešte podľa zákona dalo.


Advokát to napísal na sociálnej sieti. Podľa neho sa rozhodnutím súdu trestné stíhanie čurillovcov dostalo do stavu, ktorý je možné označiť ako „dôkazný bankrot” so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

„Ten zaujatý vyšetrovateľ, ktorý takto pochybil, bol po voľbách povýšený do riadiacej funkcie,“ doplnil Kubina.

Mestský súd Bratislava I odmietol obžalobu na policajtov okolo Jána Čurillu a prípad vrátil prokuratúre. Rozhodnutie ešte môže zvrátiť krajský súd, keďže sa očakáva sťažnosť zo strany prokuratúry. „Vo vyšetrovaní došlo k takým závažným procesným chybám, pre ktoré je nutné obžalobu odmietnuť a vec vrátiť do prípravného konania,“ konštatoval podľa denníka Sme sudca Tomáš Hajduk.

Prokurátor Krajskej prokuratúry Trnava podal ešte v lete 2024 na „čurillovcov“ na Mestský súd Bratislava I obžalobu. V prípade Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Štefana Mašina, Milana Sabotu, Branislava Dunčka, Róberta Magulu a bývalého šéfa policajnej inšpekcie Petra Scholtza sa týka zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Ďurka je navyše stíhaný aj pre marenie úlohy verejným činiteľom.

Krajský súd v Bratislave prepustil v októbri 2021 obvinených vyšetrovateľov bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu a Štefana Mašína z väzby na slobodu, pretože ich trestné stíhanie je podľa senátu neopodstatnené. Generálna prokuratúra im však vo februári 2022 ponechala v platnosti obvinenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.




Zdroj: SITA.sk - Súd odmietol obžalobu na čurillovcov, Kubina hovorí o „dôkaznom bankrote“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Obžaloba Súdy
