Fico: SR bezpodmienečne podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie

Slovensko bezpodmienečne podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ). Pri jej integračnom procese jej nebude klásť žiadne prekážky. V príhovore pred začatím rokovania spoločnej ukrajinsko-slovenskej vlády pri Užhorode to uviedol slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). Predseda ukrajinskej vlády Denys Šmyhaľ si váži podporu a pripravenosť Slovenska poskytovať Ukrajine pomoc a poskytovanie skúseností pri vstupe do Únie.





"Vieme, aké bude užitočné nielen pre nás, ale aj pre vás, ak budeme mať ďalšieho suseda členský štát EÚ. Potrebujeme mať vás tam aj preto, že niekedy krajiny s inou históriou, iným jazykom sa musia spájať v EÚ, aby vytvárali protiváhu návrhom, ktoré nie sú vždy prospešné pre celú Úniu," skonštatoval Fico. Upozornil, že v EÚ budú krajiny, ktoré sa budú "pozerať všelijako, aby proces prístupu Ukrajiny nebol príliš rýchly". Slovensko podľa Fica ponúka Ukrajine konkrétnu expertízu a výmenu skúseností z integračného procesu.Slovensko sa zároveň podľa Fica zúčastní na všetkých mierových konferenciách, ktoré majú ukončiť vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom. Mier musí byť pre Ukrajinu kvalitný, spravodlivý, udržateľný, Ukrajina musí mať bezpečnostné záruky a musí byť rešpektovaná jej suverenita a územná integrita. "Tu pravdepodobne vojenské riešenie neexistuje, ktoré by uspokojilo jednu alebo druhú stranu," povedal Fico. Na spoločnom stretnutí sa dotknú podľa Šmyhaľa aj mierového plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Fico zároveň poukázal na to, že rozvoj pohraničných regiónov má pozitívne dosahy na obe strany hranice a je kľúčový pre celkový rozvoj vzťahov medzi krajinami. "V tomto duchu vnímame aj obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny," poznamenal. Slovensko má podľa predsedu vlády SR silný záujem zapojiť sa do jej rekonštrukcie. Tému však nebude otvárať len pre ekonomické záujmy SR. "Otvárame túto tému preto, lebo si myslíme, že môžeme byť nápomocní v určitých oblastiach. Ak taká príležitosť vznikne, tak sa jej aj týmto spôsobom chopíme," poznamenal. Šmyhaľ ocenil schválenie rámcového programu účasti Slovenska pri obnove Ukrajiny slovenskou vládou.



Slovensko pripravuje podľa Fica aj ďalší balík humanitárnej pomoci a 14. balík vojenskej pomoci so zameraním na nesmrtiacu pomoc. Pokračovať bude aj v núdzových dodávkach elektrickej energie. Na najbližší samit EÚ chce ísť Fico s tým, že navrhne systémové riešenie v otázke energetickej pomoci. "Toto treba preniesť aj na úroveň EÚ, aby to nebola len zodpovednosť Slovenska a Ukrajiny. Máme jednotný energetický trh a potrebujeme, aby fungoval aj vo vzťahu k Ukrajine,"



Šmyhaľ verí, že stretnutie so slovenskou vládou bude efektívne, prinesie výsledky, podporí vzťahy a zabezpečí mier a stabilitu. Podotkol, že so SR má pozitívne skúsenosti pri hľadaní spoločných riešení. Krajiny sú podľa neho naladené tak, aby našli spoločné videnie pri uvádzaní nových projektov.



Fico zároveň Šmyhaľovi odkázal, že bude vždy vítaný hocikde na území Slovenska.