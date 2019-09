SÚD ROZHODOL: Kohút Maurice môže kikiríkať, koľko sa mu zachce

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ján Siman Foto: TASR/Ján Siman

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 5. septembra (TASR) - Súd vo Francúzsku zamietol vo štvrtok žalobu susedov majiteľky kohúta Mauricea, ktorí sa sťažovali, že jeho kikiríkanie v skorých ranných hodinách ich budí a obťažuje. Na dôvažok, žalobcovia musia majiteľke kohúta zaplatiť 1000 eur ako náhradu škody. Informoval o tom spravodajský portál France Info.Kohút Maurice sa stal symbolom problémov, ktoré na francúzskom vidieku občas prináša spolužitie starousadlíkov a dovolenkárov či ľudí z mesta na dôchodku nezvyknutých na hluky a pachy.Maurice, ktorý bol predmetom sporu, je súčasťou chovu sliepok obyvateľov obce Saint-Pierre d'Oléron, ktorá leží na ostrove Oléron - súčasti departementu Charente-Maritime a regiónu Poitou-Charentes na západe Francúzska.Kohútovo hlasné kikiríkanie budilo susedov, ktorí prišli dovolenkovať do svojich alebo prenajatých vidieckych usadlostí v okolí a chceli mať ráno na úsvite ticho a pokoj.Majiteľka kohúta, Corinne Fesseauová, sa sťažovateľom pokúsila vyhovieť tým, že Mauricea nechávala ráno zavretého v kuríne až do 08.30 h. Tento pokus zlepšiť situáciu s kikiríkaním však nebol úspešný. Spor nedokázal vyriešiť ani starosta obce, a tak kauza "narušovania susedského spolužitia" skončila na súde.Na pojednávaní začiatkom júla žalobcovia - farmári na dôchodku z regiónu Haute-Vienne - žiadali, aby súd majiteľku zaviazal, aby Mauricea do 15 dní buď odsťahovala, alebo zaistila, že bude ticho.Corinne Fesseauová pre agentúru AFP označila verdikt súdu za "víťazstvo pre všetkých ľudí v rovnakej situácii". Vyjadrila nádej, že jej prípad bude precedensom a že odteraz bude vo Francúzsku chránené aj zvonenie kostolných zvonov či kŕkanie žiab, na ktoré sa dovolenkári na vidieku tiež sťažujú.Ako dodal spravodajský portál LCI, v októbri by mal súd v meste Dax v departemente Landes v regióne Akvitánsko na juhozápade Francúzska rozhodnúť v spore, ktorý sa týka sťažnosti na príliš hlasný gagot kačíc a husí.