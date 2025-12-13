Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lucia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. decembra 2025

Súd určil ďalšie pojednávanie s Bödörom, rozhodnúť by sa malo o dôkazných návrhoch obhajoby


Tagy: kauza Valčeky Súdny proces

Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku by mal v utorok 16. decembra pokračovať proces s nitrianskym podnikateľom



Zdieľať
img_8954_copy 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku by mal v utorok 16. decembra pokračovať proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom v kauze údajného podplácania. Predmetom obžaloby je podľa prokuratúry podozrenie z poskytnutia úplatku 50-tisíc eur, ktorý súvisel s pomocou v trestnej veci, konkrétne v kauze Valčeky, v prospech podnikateľa Štefana Žigu.


Na utorkovom pojednávaní by mal súd oznámiť, ako rozhodol o dôkazných návrhoch obhajoby. Obhajca obžalovaného Marek Para totiž mimo iného na predošlom pojednávaní v novembri skonštatoval, že by bolo vhodné vykonať konfrontáciu svedkov Bernarda Slobodníka a Petra Petrova. Od rozsahu vykonaného dokazovania zároveň podľa Paru závisí prípadná výpoveď jeho klienta, ktorý sa k žalovanému skutku zatiaľ podrobne nevyjadril.

Proces s Norbertom Bödörom sa na súde pôvodne začal vo februári 2024, pričom obžalovaný sa vtedy vyjadril, že je nevinný. Podľa vlastných slov je ochotný vypovedať, ale až v neskoršom štádiu konania, keď sa oboznámi so všetkými dôkazmi. Bödörov obhajca Marek Para vo februári minulého roku označil podanú obžalobu za nedôvodnú.

Ako svedkovia už boli vo veci vypočutí bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, podnikateľ Štefan Žiga, Peter Petrov, prezývaný Tiger, ktorý figuruje vo viacerých trestných kauzách, a takisto podpredseda parlamentu Peter Žiga. Vypovedať, naopak, odmietol expolicajt Marián Kučerka.


Trestné konanie voči Bödörovi súvisí s kauzou známou ako Valčeky, v rámci ktorej bol poskytnutý úplatok pre bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Menovaný sa totiž zaoberal kauzou odpočtov DPH, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, príbuzný podpredsedu NR SR Petra Žigu. Peniaze pre vyšetrovateľa sprostredkoval podľa prokuratúry cez bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka práve Norbert Bödör. Podľa obžaloby si Slobodník, ktorý je stíhaný v inom konaní, ponechal čiastku 25-tisíc eur a ďalších 25-tisíc odovzdal Kučerkovi.

Nitriansky podnikateľ Norbertom Bödörom zároveň čelí obžalobe aj v kauze Dobytkár, ktorá sa týka korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vec sa však na Špecializovanom trestnom súde bude prejednávať odznova, keďže obžalovaní nesúhlasili so zmenou člena senátu. Norbert Bödör tiež figuruje v kauze Očistec týkajúcej sa údajného pôsobenia zločineckej skupiny v polícii.




Zdroj: SITA.sk - Súd určil ďalšie pojednávanie s Bödörom, rozhodnúť by sa malo o dôkazných návrhoch obhajoby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kauza Valčeky Súdny proces
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tisíce Rumunov protestovalo proti korupcii v justícii, nepokoj vyvolala investigatívna reportáž
<< predchádzajúci článok
Kováčik nič neurobil, Fico kauzy riešené v rokoch 2020 – 2023 označil za chrapúnstva a prasačiny

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 