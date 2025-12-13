|
13. decembra 2025
Kováčik nič neurobil, Fico kauzy riešené v rokoch 2020 – 2023 označil za chrapúnstva a prasačiny
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vo veci dovolania v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana ...
Zdieľať
13.12.2025 (SITA.sk) - Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vo veci dovolania v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika by sa podľa predsedu vlády Roberta Fica malo publikovať ako učebnicový príklad toho, aké chrapúnstva a zločiny boli schopné páchať orgány činné v trestnom konaní v rokoch 2020 – 2023.
Fico v sobotu na tlačovej konferencii povedal, že on sa nikdy nebál postaviť za Dušana Kováčika a od samého začiatku hovoril, že jeho trestná vec je len pokusom odstrániť Kováčika, aby sa mohol stať špeciálnym prokurátorom Daniel Lipšic.
„Pýtam sa generálneho prokurátora, čo ešte robí pán Lipšic na generálnej prokuratúre? O všetkom vedel, všetko kontroloval, všetko riadil,“ skonštatoval Fico.
Dovolací súd vydal podľa neho kľúčové rozhodnutie, ktoré by malo viesť k dynamizácii všetkých postupov orgánov činných v trestnom konaní voči tým, ktorí „zodpovedajú za tieto prasačiny v rokoch 2020 až 2023.“ Rozhodnutie dovolacieho súdu označil za obrovský úspech pre Kováčika, lebo je teraz nevinný.
Robert Fico tiež povedal, že aj terajší minister obrany Robert Kaliňák a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar strávili nejaký čas vo vyšetrovacej väzbe a pritom „neurobili nič“. Zároveň poďakoval poslancom za zmenu Trestného poriadku, ktorá vylučuje z konaní kajúcnikov, ktorí v niektorých konaniach klamali, ako aj za prelomenie veta prezidenta v prípade Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Voliči vládnej koalície podľa Fica vládnym stranám vyčítajú, že neurobili poriadok s ľuďmi, ktorí v rokoch 2020 – 2023 konali tak, aby stranu Smer – SD vylúčili z politickej súťaže a aby vytvorili predpoklady na to, aby súčasná opozícia v roku 2023 uspela. Podľa podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka rozhodnutie dovolacieho senátu Najvyššieho súdu SR potvrdzuje, že konanie orgánov činných s trestnom konaní, najmä čurillovcov, bolo absolútne nezákonné.
Zdroj: SITA.sk - Kováčik nič neurobil, Fico kauzy riešené v rokoch 2020 – 2023 označil za chrapúnstva a prasačiny © SITA Všetky práva vyhradené.
