Trúfne si na neuveriteľnú výhru ďalší Slovák? V hre je až 90 mil. EUR!

lotéria výhra výherné poradie dátum žrebovania Eurojackpot 58 807 427,70 € 1. poradie 16.10.2020 Eurojackpot 7 331 310,90 € 2. poradie 17.4.2020 Eurojackpot 5 202 243,10 € 2. poradie 10.4.2020 Eurojackpot 1 406 004,20 € 2. poradie 13.11.2015

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.8.2021 (Webnoviny.sk) -Rozprávkovú výhru vlani získal hráč so stávkou uzatvorenou na jednom z predajných miest spoločnosti TIPOS na východnom Slovensku. "Pripomeniem, že hráč sa v lotérii Eurojackpot spoliehal na jeden náhodný tip, ku ktorému si priplatil aj účasť v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER. Celú stávku si predplatil na dve žrebovania a zaplatil za ňu 6 EUR," pripomenula Ivana Skokanová, hovorkyňa spoločnosti TIPOS.Teraz majú hráči zo Slovenska možnosť tento jackpot ešte prekonať. V hre je totiž fantastických 90 mil. EUR. "Slovenskí hráči majú zakaždým rovnaké šance uspieť v hre o fantastickú výhru ako hráči z iných krajín, v ktorých hrajú lotériu Eurojackpot. Ak by tento piatok (13. augusta) získal 90-miliónový Eurojackpot hráč zo Slovenska, išlo by o historicky najvyššiu výhru, aká bola dosiahnutá v lotériách, ktoré prevádzkuje spoločnosť TIPOS," povedala Skokanová. Dodala, že hlavnú výhru v histórii Eurojackpotu získal doteraz Slovák len raz, ale miliónové výhry v druhom poradí získali slovenskí hráči už viackrát (viď tabuľka nižšie).Slovensko sa do medzinárodnej lotérie Eurojackpot zapojilo po prvýkrát 9. októbra 2015. Do tejto obľúbenej medzinárodnej lotérie je momentálne zapojených 18 členských štátov (Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko).Informačný servis