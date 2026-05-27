Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Vallo a Droba sú v Bratislavskom kraji jednoznačnými favoritmi. Ako sa v prieskume umiestnili ostatní kandidáti?
Vallo a Droba majú pred ostatnými veľký náskok. Exkluzívny prieskum SANEP pre
27.5.2026 (SITA.sk) - Vallo a Droba majú pred ostatnými veľký náskok.
Exkluzívny prieskum SANEP pre ta3 naznačil favoritov komunálnych a župných volieb v Bratislavskom a Košickom kraji, ako aj v ich hlavných mestách. Podľa prieskumu by súboj o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja vyhral súčasný župan Juraj Droba, podporovaný koalíciou Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Volilo by ho 47,8 percenta respondentov.
"Pred kandidátom podporovaným stranami Smer-SD, Hlas-SD a SNS Jozefom Rážom by mal viac než dvojnásobný náskok. Ráž by podľa prieskumu získal 23,6 percenta hlasov," uvádza ta3. Na treťom mieste v prieskume skončil Milan Krajniak kandidujúci s podporou Kresťanskej únie, KDH a Hnutia Slovensko so ziskom 17,4 percenta hlasov. Zuzana Krajčovičová by získala 3,5 percenta a ďalších 7,7 percenta respondentov by podporilo iného kandidáta.
V Bratislave by podľa výsledkov prieskumu obhájil post primátora Matúš Vallo, podporovaný rovnakou koalíciou ako Droba, ktorého by volilo 41,3 percenta respondentov. Na druhom mieste by skončila Dana Čahojová s podporou 18,8 percenta respondentov a na treťom mieste Martin Winkler, ktorého by volilo 14,4 percenta opýtaných. Zuzana Šubová by mala podporu 4,8 percenta a Miroslav Heredoš 3,3 percenta. Iného kandidáta by podporilo 17,4 percenta respondentov.
Zdroj: SITA.sk - Vallo a Droba sú v Bratislavskom kraji jednoznačnými favoritmi. Ako sa v prieskume umiestnili ostatní kandidáti? © SITA Všetky práva vyhradené.
