Celoplošné (skríningové) testovanie na Slovensku: Matovič oznámil priebežné výsledky. otestovali 2 588 578.

Najviac odberných tímov mestá vytvorili počas víkendu a priebežné výsledky testovania aktuálne oznamuje premiér Igor Matovič (OĽaNO). Od 18. do 25. januára otestovali 2 588 578 ľudí a pozitívny výsledok z nich malo 30 556, čo predstavuje pozitivitu 1,18 percenta.

Najhoršie sú na tom okresy Topoľčany (pozitivita 2,54 %), Levice (2,48 %) a Hlohovec (2,31 %), naopak najlepšie Veľký Krtíš (0,30 %), nasledujú Tvrdošín (0,34 %) a Svidník (0,37 %).

Od stredy 27. januára sa občania, ktorí nebudú môcť pracovať z domu, budú musieť preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu alebo PCR testu. Obmedzenie bude platiť aj pre návštevy prírody, ale len pre občanov od 15 do 65 rokov.

Ľudia, ktorí sa otestovali už v pondelok 18. januára a mali negatívny výsledok testu, ten im bude platiť aj po 27. januári, ale len v prípade, ak boli testovaní v okrese, ktorý bude patriť medzi polovicu Slovenska s lepším výsledkom.

Okresy s lepšími výsledkami budú od nedele 7. februára nabiehať na COVID automat. Pre druhú polovicu okresov s horšími výsledkami bude aj po tomto dátume platiť prísnejší zákaz vychádzania a testovanie tam bude pokračovať.

Do pondelka otestovali v plošnom testovaní takmer 2,6 milióna ľudí, pozitívny výsledok malo 30 556, teda 1,18 %. Najlepšia situácia je v okresoch Veľký Krtíš, Tvrdošín a Svidník, najhoršia v Topoľčanoch, Leviciach a Hlohovci.

Igor Matovič kritizuje analytikov z Dát bez pátosu, ktorí pred dvomi týždňami tvrdili, že Slovensko nie je jedno veľké ohnisko, ale kritických je 18 zo 72 okresov. Opakuje, že situácia sa vraj nedá určovať z Bratislavy podľa dát.

Premiér hovorí, že keby bolo plošné testovanie len v nimi vybraných okresoch, neidentifikoval by sa problém napríklad v Topoľčanoch či Partizánskom.

Minister zdravotníctva pochybuje, že deti na budúci týždeň nastúpia do škôl. „Bolo by to asi veľké riziko,“ povedal Marek Krajčí.

Igor Matovič povedal, že testovať sa bude 35 okresov s horšími výsledkami z prvého kola skríningového testovania. Lockdown s plošným testovaním označil za spôsob, akým zlepšiť pandemickú situáciu na Slovensku.

Premiér odporúča primátorom okresov, ktoré majú nižšiu pozitivitu než okres Prievidza, aby aj oni zorganizovali ďalšie kolo testovania.

Celoplošné (skríningové) testovanie druhé kolo okres Prievidza bude. Okres Prievidza mala pozitivitu 1,02 %.

Podľa premiéra by možno bolo riešenie, keby sa antigénovým testom vedeli ľudia otestovať aj doma a nemuseli by chodiť na odberné miesta. Takto by rodičia mohli testovať napríklad aj svoje deti.

„Možno by nás niekto z Bruselu prefackal, neviem,“ dodal.

Igor Matovič vyhlásil, že počas 10 mesiacov vládnutia „neurobil ani jedno populárne rozhodnutie“ – okrem pomoci nevestám a navýšenia počtu osôb na svadbách. „Bohužiaľ, naši koaliční partneri robili ľúbivé rozhodnutia,“ povedal a vyzval na odloženie politikárčenia.

Zároveň opäť skritizoval analytikov z Dát bez pátosu. Podľa neho by mali priznať, že svoje vyjadrenia prehnali a „huckali“ ľudí.

Minister Marek Krajčí tvrdí, že potrebujeme pokračovať v prísnych opatreniach. Verí, že sa podarilo zachytiť „vysokoinfekčných“ ľudí. „Buď budeme naďalej v tvrdom lockdowne, alebo sa budeme pravidelne testovať,“ vyhlásil.

Dodal, že je rád, že sa bude pokračovať testovanie najviac zamorených okresoch.

Aký režim bude v „lepších“ okresoch, nie je nateraz vyriešené. Minister zdravotníctva povedal, že sa k tomu vyjadria v piatok spolu s odborníkmi. Aj Marek Krajčí odporúča okresom s lepšou situáciou, aby otestovali svojich obyvateľov.

Lekári by podľa ministra Krajčího mali zvažovať zdravotný stav seniorov, ktorých očkujú. Reagoval tak na prípad úmrtia 79-ročného muža. „Treba to zobrať vážne, je tam možná súvislosť,“ povedal. Nežiaduce účinky má 2,8 % ľudí.

Ak bude u nás dominantný britský variant vírusu, potrebné percento zaočkovanosti bude musieť byť „výrazne vyššie“, aby sme dosiahli kolektívnu imunitu, povedal premiér Igor Matovič.

Minister Krajčí žiada ľudí o trpezlivosť pri objednávaní seniorov nad 75 rokov sa na očkovanie, momentálne sú termíny plné.

Správu aktualizujeme



