Sudcovská rada považuje vyjadrenia Šutaja Eštoka za zastrašovanie, hroziť disciplinárnym konaním je neprijateľné

13.11.2023 (SITA.sk) - Sudcovská rada Mestského súdu Bratislava IV je znepokojená medializovanými vyjadreniami ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) voči sudcovi Michalovi Kubišovi, ktorý rozhodoval v spore policajného viceprezidenta Branka Kišša s rezortom vnútra o zrušení jeho pracovnej pozície.Uvádza sa to v stanovisku, ktoré poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak . Šutaj Eštok v súvislosti s rozhodnutím, že Kišš sa môže vrátiť do práce, uviedol, že sudca Kubiš sa svojím rozhodnutím možno dopustil trestného činu.Povedal tiež, že vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti konzultoval aj s ministrom spravodlivosti, ktorý bude rozhodovať, či je potrebné proti menovanému sudcovi začať disciplinárne konanie.„Vyjadrenia ministra vnútra pokladá sudcovská rada Mestského súdu Bratislava IV za hrubé zastrašovanie sudcu Michala Kubiša, ako aj ostatných sudcov Mestského súdu Bratislava IV," uvádza sa v stanovisku s tým, že v prípade, že sa strana sporu nestotožňuje s rozhodnutím súdu, má právo využiť riadne, prípadne mimoriadne opravné prostriedky.„Je neprijateľné, aby predstaviteľ výkonnej moci a súčasne žalovanej strany hrozil sudcovi pre výkon jeho funkcie trestným alebo disciplinárnym konaním vrátane vyjadrenia, že podanie disciplinárneho návrhu už konzultoval s ministrom spravodlivosti," vyhlásili členovia rady.Týmito vyjadreniami podľa nich predstaviteľ výkonnej moci neprípustne vyvíja tlak hrozbou trestného a disciplinárneho stíhania aj voči ďalším sudcom Mestského súdu Bratislava IV, ktorí o obdobných alebo iných návrhoch proti Ministerstvu vnútra SR budú rozhodovať v blízkej dobe.Sudcovská rada zároveň vyzýva všetkých predstaviteľov výkonnej moci, aby sa zdržali vyjadrení, ktorými by zastrašovali sudcov a zasahovali do ich nezávislosti pre ich rozhodovaciu činnosť.