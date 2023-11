Zmena volebného systému patrila medzi priority strany Hlas, tvrdí Drucker a vraj sa tak posilní zastúpenie regiónov

Potrebná je aj odborná debata

Existencia jedného volebného obvodu

13.11.2023 (SITA.sk) - Zmena volebného systému podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) patrila medzi priority strany Hlas. „Sú tu legitímne úvahy o tom, aby existovalo lepšie a silnejšie zastúpenie regiónov. Treba hľadať spôsob," skonštatoval po pondelkovom rokovaní vlády Drucker.Myslí si tiež, že skúsenosti zo zahraničia ukazujú viacero pozitív. Zdôraznil tiež, že je medzi ich prioritami vyváženie zastúpenia regiónov a ich záujmov, a tiež aby sa zástupcovia regiónov zodpovedali tam, odkiaľ pochádzajú, a tiež aby nebola len jedna kandidátna listina, ale napríklad osem.Podľa Druckera ide o legitímnu tému, myslí si však, že je potrebná aj odborná debata. K hľadaniu podpory pre predmetný návrh sa vyjadril, že ju mienia hľadať medzi poslancami, poukázal pri tom na to, že viacero strán hovorilo o takejto potrebe.Spomenul napríklad Kresťanskodemokratické hnutie (na zmenu volebného systému v parlamente je potrebná ústavná väčšina, vzhľadom na to, že jedna z predošlých vlád ústavne ukotvila existenciu jedného volebného obvodu, pozn. SITA).„My vnímame túto tému ako legitímnu aj z pohľadu debaty, ktorú sme viedli v regiónoch, a prichádzame s ňou ako s tým, čo sme sľúbili pred voľbami, že prídeme zmeniť," vyjadril sa Drucker.Dodal, že voličstvo rozdalo karty, a keďže nemajú ústavnú väčšinu, budú sa musieť pri danom návrhu uchádzať aj o podporu opozičných strán, ktoré to majú medzi prioritami.