|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 10.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Branislav, Bruno
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. marca 2026
Súdna pitva potvrdila násilnú smrť 35 ročnej ženy, z vraždy obvinili jej manžela
Tagy: Polícia Vražda Vyšetrovanie
Pre obzvlášť závažný zločin vraždy obvinil trnavský krajský vyšetrovateľ 38 ročného muža z okresu Galanta. Rozhodol tak na základe doteraz získanej dôkaznej situácie v prípade ...
Zdieľať
10.3.2026 (SITA.sk) - Pre obzvlášť závažný zločin vraždy obvinil trnavský krajský vyšetrovateľ 38 ročného muža z okresu Galanta. Rozhodol tak na základe doteraz získanej dôkaznej situácie v prípade násilnej smrti z nedele 8. marca. Podľa trnavskej krajskej polície vykonaná súdna pitva potvrdila, že 35-ročná žena zomrela na následky zranení, ktoré utrpela po násilnom útoku. Obvinený muž bol manželom poškodenej.
„Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, ktorý bol doručený prokurátorovi,“ informovala ďalej polícia. Oznámenie o žene, ktorá mala poranenia spôsobené ostrým predmetom, dostala polícia ešte v nedeľu 8. marca v skorých večerných hodinách.
Na miesto okrem policajnej hliadky prišli aj záchranári, ktorí už žene nedokázali pomôcť. Už prvé zistenia na mieste nasvedčovali tomu, že žena zomrela na následky násilného konania inej osoby.
Zdroj: SITA.sk - Súdna pitva potvrdila násilnú smrť 35 ročnej ženy, z vraždy obvinili jej manžela © SITA Všetky práva vyhradené.
„Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, ktorý bol doručený prokurátorovi,“ informovala ďalej polícia. Oznámenie o žene, ktorá mala poranenia spôsobené ostrým predmetom, dostala polícia ešte v nedeľu 8. marca v skorých večerných hodinách.
Na miesto okrem policajnej hliadky prišli aj záchranári, ktorí už žene nedokázali pomôcť. Už prvé zistenia na mieste nasvedčovali tomu, že žena zomrela na následky násilného konania inej osoby.
Zdroj: SITA.sk - Súdna pitva potvrdila násilnú smrť 35 ročnej ženy, z vraždy obvinili jej manžela © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Polícia Vražda Vyšetrovanie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prezident chce diskutovať o novom bezpečnostnom stave ohrozenia v legislatíve, pribudne stav medzi mierom a vojnou – VIDEO
Prezident chce diskutovať o novom bezpečnostnom stave ohrozenia v legislatíve, pribudne stav medzi mierom a vojnou – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Union: Pečatenie zubov pomáha deťom vyhnúť sa kazom aj vŕtaniu. Benefit však mnohí rodičia ani lekári nevyužívajú naplno
Union: Pečatenie zubov pomáha deťom vyhnúť sa kazom aj vŕtaniu. Benefit však mnohí rodičia ani lekári nevyužívajú naplno