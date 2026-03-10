|
Utorok 10.3.2026
Meniny má Branislav, Bruno
10. marca 2026
Prezident chce diskutovať o novom bezpečnostnom stave ohrozenia v legislatíve, pribudne stav medzi mierom a vojnou – VIDEO
10.3.2026 (SITA.sk) - Medzi stavom mieru a vojnovým stavom by mohol do slovenskej legislatívy pribudnúť aj stav ohrozenia. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini po návšteve Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR za prítomnosti podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka.
Spoločne diskutovali o aktuálnej situácii na Blízkom východe a Ukrajine, a tiež o aktuálnej pripravenosti OS SR plniť si svoje úlohy nielen v čase mieru, ale aj v čase prípadného vojnového konfliktu. Podľa prezidenta z utorkovej diskusie vyplynula potreba zmeny legislatívy. Ako priblížil, Slovensko dnes vo svojej legislatíve pozná pojmy čas mieru, núdzový stav, výnimočný stav a potom už len stav vojnový.
„Nič medzi tým dnes v slovenskej legislatívne nemáme. Vzhľadom na to, čoho všetkého sme svedkami, a aké nové hrozby môžu hroziť SR a celému regiónu, je potrebné hovoriť aj o ďalšom možnom medzníku medzi časom mieru a vojny, kedy by bolo možné použiť OS SR na obranu či už našej východnej hranice, kritickej infraštruktúry alebo aj ako reakciu na prípadné ohrozenia, ktoré samé o sebe ešte nepredstavujú vojenský útok na našu krajinu, ale predstavujú jasnú hrozbu,“ vysvetlil Pelllegrini.
Najbližšie týždne sa tak podľa jeho slov budú venovať odbornej a politickej diskusii o tom, aby sa do slovenskej legislatívy zaviedol nový stupeň, ktorý je zatiaľ pod pracovným názvom „stav ohrozenia“.
Podľa slov hlavy štátu by išlo o stav, kedy si vláda uvedomuje, že Slovensku niečo hrozí, či už by išlo o dronový alebo teroristický útok. Teraz, keď sa krajina nachádza v mierovom stave, nemôže byť nasadená na určitých územiach armáda a nemôže na nich byť ani inštalovaná vojenská technika, aby bolo Slovensko pripravené na prípadnú okamžitú reakciu na hrozbu.
„Preto som rád, že sme našli zhodu na tom, že sa v krátkom čase pokúsime zvolať okrúhly stôl s odborníkmi na obranu a predstaviteľmi politického spektra,“ dodal prezident. Ako však podotkol, ide o tému, ktorá musí zostať apolitická. Zdôraznil, že nejde o legislatívu, ktorá má pripravovať SR na vojnový konflikt, ale len na hrozbu v prípade, že budú o potenciálnej hrozbe nejaké indície.
„Napríklad, že sa teroristická skupina pokúsi zlikvidovať strategickú infraštruktúru, ako napríklad jadrové elektrárne. Treba zabezpečiť, aby sa mohli inštalovať zbrojné systémy, ktoré budú môcť automaticky zostreliť prostriedok, ktorý by mohol elektráreň zneškodniť,“ dodal prezident. Ako podotkol, musí ísť o ústavnú zmenu, preto bude potrebné nájsť konsenzus napriek celým politickým spektrom. Súčasná legislatíva je podľa hlavy štátu neflexibilná a neumožňuje sa vopred a včas pripraviť na prípadné riziká.
Počas návštevy Generálneho štábu OS SR Pellegrini vyzdvihol, že sa kondícia slovenskej armády zlepšuje. Do pozornosti dal zvyšujúci sa záujem o vstup do OS SR a tiež do Národných obranných síl. Veľký záujem je podľa neho dôsledkom mnohých modernizácií a investícií do OS SR, aj napriek tomu, že niektoré projekty vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu vo svete meškajú.
Spomenul napríklad konflikt na Blízkom východe, pre ktorý bude izraelský systém protivzdušnej obrany meškať. Jeho prvé komponenty sa už mali niekoľko dní nachádzať na Slovensku, no pre konflikt nedorazili. Prezident tak predpokladá, že po odznení napätia na Blízkom východe bude možné vrátiť sa k dodávkam.
Ak ide o konflikt na Ukrajine, prezident opätovne zdôraznil potrebu diplomatického riešenia. Zdôraznil, že cieľ vyčerpať jednu či druhú stranu konfliktu sa dnes totiž ukazuje ako nereálny. Nedá sa tak podľa neho očakávať prielom ani z jednej, ani z druhej strany.
„Preto si myslím, že treba naďalej intenzívne pokračovať v snahách o mierové ukončenie vojnového konfliktu. Ak nedôjde k takýmto dohodám, budeme svedkami ešte dlhoročného náročného konfliktu, ktorý prinesie ešte obrovské množstvo obetí a spôsobí aj veľké ekonomické škody,“ dodal Pellegrini, ktorý verí, že po upokojení situácie na Blízkom východe bude opäť priestor na to, aby USA a Rusko mohli spolu s Ukrajinou intenzívne pokračovať v rokovaniach a ukončiť konflikt.
Ak ide o Blízky východ, tento konflikt má podľa prezidenta ďaleko širšie dopady, než sa očakávalo. Ako veľký problém vníma obmedzenie leteckej prevádzky a narušenie dopravných trás energonosičov, ako sú plyn či ropa, čo výrazne vplýva na zvyšovanie cien. Je preto podľa neho potrebné zvyšovať snahy a diskusie o obnovení stabilných dodávok plynu a ropy z Ruskej federácie smerom do EÚ. V opačnom prípade podľa neho nastanú veľké problémy nielen s nedostatkom energií ale s nárastom cien.
