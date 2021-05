Kotleba nemal právo odviesť syna z Egypta, zúfalá exmanželka podala na predsedu ĽSNS trestné oznámenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2021 - Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba čelí trestnému oznámeniu. To na neho podala jeho bývalá manželka Frederika. Tvrdí, že Marian Kotleba nemal právo zobrať z Egypta jej syna. Informuje o tom týždenník Šarm.Líder strany ĽSNS ešte v apríli odcestoval do Egypta, zobral ich spoločného päťročného syna a pricestoval s ním na Slovensko. Matke ho už nevrátil.„Viete, ja som v práve, mám v rukách súdny rozsudok, kde je jasne napísané, ako a kedy má prebiehať stretnutie syna a exmanžela. Píše sa v ňom, že posledný týždeň v nepárnom mesiaci a prvý týždeň v párnom mesiaci. Mal si ho prísť vziať do Egypta a ja som po Ľudka mala prísť na Slovensko. Nemal na takúto vec vôbec právo a ani najmenší dôvod,“ povedala magazínu Šarm exmanželka Mariana Kotlebu.Predseda ĽSNS tvrdí, že syna neuniesol. Syn mu mal neustále volať a pýtal sa ho, kedy už konečne príde.