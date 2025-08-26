|
Utorok 26.8.2025
Meniny má Samuel
|Denník - Správy
26. augusta 2025
Terčom väčšiny ruských pozemných útokov je Pokrovsk
Hlavným terčom ruských pozemných útokov na Ukrajine bolo počas uplynulého dňa mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti. Ukrajinský generálny štáb v utorok ráno na Facebooku uviedol, že ukrajinskí vojaci za ostatných ...
26.8.2025 (SITA.sk) - Hlavným terčom ruských pozemných útokov na Ukrajine bolo počas uplynulého dňa mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti. Ukrajinský generálny štáb v utorok ráno na Facebooku uviedol, že ukrajinskí vojaci za ostatných 24 hodín v smere na Pokrovsk odrazili 43 ruských útokov. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.
Druhý najväčší počet útokov Moskvy počas uplynulého dňa smeroval na Lyman severe Doneckej oblasti. Bolo ich 28. Na celom fronte Rusi za ostatných 24 hodín podnikli 174 bojových stretov.
Ukrajinský generálny štáb zároveň uviedol, že za uplynulý deň bolo zabitých alebo zranených 890 ruských vojakov. Moskva podľa neho stratila štyri tanky, tri obrnené bojové vozidlá a 33 delostreleckých systémov.
Zdroj: SITA.sk - Terčom väčšiny ruských pozemných útokov je Pokrovsk © SITA Všetky práva vyhradené.
Druhý najväčší počet útokov Moskvy počas uplynulého dňa smeroval na Lyman severe Doneckej oblasti. Bolo ich 28. Na celom fronte Rusi za ostatných 24 hodín podnikli 174 bojových stretov.
Ukrajinský generálny štáb zároveň uviedol, že za uplynulý deň bolo zabitých alebo zranených 890 ruských vojakov. Moskva podľa neho stratila štyri tanky, tri obrnené bojové vozidlá a 33 delostreleckých systémov.
Zdroj: SITA.sk - Terčom väčšiny ruských pozemných útokov je Pokrovsk © SITA Všetky práva vyhradené.
