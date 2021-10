Súdnictvo na Slovensku je medzi ľuďmi vnímané ako slabé a nedôveryhodné

Nedôvera v slovenské súdy

Fyzická blízkosť súdu

14.10.2021 (Webnoviny.sk) - Až 70 percent Slovákov sa zhodne na tom, že Slovensko potrebuje reformy na to, aby sa v ňom žilo lepšie. Dobre fungujúce úrady a štát, kam sa radí aj fungovanie súdov, patrí medzi top tri priority, ktoré Slováci považujú za dôležité. Ukázal to prieskum z leta tohto roka, o ktorom v tlačovej správe o tom informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) Z prieskumu vyplýva, že súdnictvo je spoločnosťou na Slovensku vnímané ako slabé a nedôveryhodné. Tí, ktorí sa v poslednom období zúčastnili na súdnom konaní, majú na súdnictvo ešte kritickejší názor a ich hodnotenia sú viac negatívne.Spomedzi všetkých opýtaných 39 percent ľudí skôr súhlasí, že kvalita rozhodnutí súdov a ich zdôvodnení je slabá, 33 percent s týmto výrokom úplne súhlasí. Vôbec s ním nesúhlasí päť percent opýtaných, skôr nesúhlasí 13 percent.S výrokom „Nedôverujem slovenským súdom“ skôr súhlasí 37 percent opýtaných, úplne súhlasí 32 percent opýtaných. Skôr s ním nesúhlasí 17 percent a vôbec nesúhlasia štyri percentá. S výrokom „Slovenské súdy rozhodujú rýchlo“ vôbec nesúhlasí 49 percent opýtaných, skôr nesúhlasí 28 percent. Spomedzi tých, ktorí sa v poslednej dobe zúčastnili na súdoch s týmto výrokom úplne nesúhlasí 51 percent a vôbec nesúhlasí 30 percent.S výrokom „Slovenské súdnictvo funguje dobre a nie je potrebné ho meniť“ úplne nesúhlasí 47 percent všetkých opýtaných, skôr nesúhlasí 34 percent. Spomedzi tých, ktorí sa v poslednej dobe zúčastnili na súdnom pojednávaní s týmto výrokom úplne nesúhlasí 55 percent, skôr nesúhlasí 30 percent. Úplne s ním súhlasí len šesť a skôr súhlasí osem percent opýtaných.Prieskum tiež ukázal, že fyzická blízkosť súdu je menej dôležitým faktorom než samotná rýchlosť a kvalita rozhodovania súdov. „Ak by si ľudia mali vybrať medzi počtom súdov a rýchlym, kvalitným rozhodovaním, tak početnosť súdov by bola dôležitejšia iba pre asi 12 percent ľudí,“ uvádza MS SR. Ukázalo sa tiež, že zrozumiteľne odkomunikované rozhodnutie súdu je pre ľudí dôležitejšie ako výhra na súde. „Výhra na súde je signifikantne dôležitejšia vo vekových skupinách štyridsiatnikov a 60 a viac ročných,“ ukázal prieskum rezortu spravodlivosti.Reprezentatívny prieskum agentúr MNForce, Seesame a 2MUSE pre Sekciu Plánu obnovy bol realizovaný v priebehu mesiaca august.