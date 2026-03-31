 Utorok 31.3.2026
 Meniny má Benjamín
 24hod.sk    Z domova

31. marca 2026

Súdny proces v kauze vraždy novinára Kuciaka pokračuje čítaním svedeckých výpovedí


Tagy: objednávka vraždy Príprava vrážd prokurátorov Súdny proces Súdy

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v utorok pokračuje súdny proces v kauze úkladnej vraždy investigatívneho novinára



gettyimages 1307990239 676x451 31.3.2026 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v utorok pokračuje súdny proces v kauze úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorý je spojený aj s prípadom prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.

Čítanie výpovedí svedkov


Náplňou utorkového hlavného pojednávania je čítanie svedeckých výpovedí svedkov, ktorí vypovedali v prípravnom konaní a v predošlých súdnych procesoch. Zo štvorice obžalovaných je v utorok prítomný len Darko Dragič. Naopak, Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Dušan Kracina dali súhlas na konanie v ich neprítomnosti. Termín pojednávania v tejto veci je naplánovaný aj na stredu 1. apríla, pričom aj na ňom by mali by čítané výpovede.

Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.

Odsúdená dvojica


Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.

Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.

Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol.

Objednávka vraždy


Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.

V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.


Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v kauze vraždy novinára Kuciaka pokračuje čítaním svedeckých výpovedí © SITA Všetky práva vyhradené.

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 