Streda 4.3.2026
Meniny má Kazimír
Jeden vozík, veľká zmena. Jungheinrich ukazuje, že automatizácia funguje aj v jednoduchých prevádzkach
Spoločnosť HELMA Kartoffelvertrieb GmbH v nemeckom Sittensene ukazuje, že aj jediný automaticky riadený vozík dokáže výrazne zefektívniť internú manipuláciu s materiálom. V spolupráci s Jungheinrichom ...
Automatizácia interných logistických procesov nemusí znamenať rozsiahle stavebné zásahy ani komplikované technologické riešenia. Dôkazom je projekt, ktorý realizovala spoločnosť HELMA Kartoffelvertrieb GmbH v spolupráci so spoločnosťou Jungheinrich. Veľkoobchodný distribútor potravín sa rozhodol pre prvý, no strategicky dôležitý krok k automatizácii – nasadenie jediného automaticky riadeného vozidla (AGV).
Jeden AGV, viacero úloh v každodennej prevádzke
V závode v Sittensene dnes bezobslužný vysokozdvižný vozík EKS 215a zabezpečuje prepravu paletizovaných zemiakov medzi plniacimi stanicami a expedíciou. Na približne 120-metrovom úseku zvláda viacero úloh – presúva náklady z dopravníkov a podlahových stanovíšť do blokových skladových zón, prepája jednotlivé dopravníkové stanice a zároveň zásobuje výrobu prázdnymi paletami.
Prvý krok k väčšej automatizácii
Projekt predstavuje vstup spoločnosti HELMA do sveta automatizovanej internej logistiky. Riešenie je navrhnuté s ohľadom na budúcu škálovateľnosť, vďaka čomu je možné v ďalších fázach automatizovať aj ďalšie procesy manipulácie s materiálom. Už dnes však jasne ukazuje, že automatizácia má zmysel aj v jednoduchých prevádzkových scenároch.
Jednoduché ovládanie, ktoré si zamestnanci rýchlo osvojili
"Je pôsobivé vidieť, koľko podpory a zjednodušenia dokáže poskytnúť aj jedno automatizované vozidlo, pričom zabezpečuje vysoký výkon a bezpečnú prepravu tovaru," hovorí Florian Brunkhorst, vedúci IT a prokurista spoločnosti HELMA. Zároveň vyzdvihuje intuitívne ovládanie systému a úzku spoluprácu s Jungheinrichom.
Vďaka logistickému rozhraniu s webovou vizualizáciou môžu zamestnanci riadiť prepravné úlohy jednoducho cez tablet. "Prepravné úlohy sa dajú spúšťať, sledovať alebo rušiť jediným kliknutím, bez zložitého zaškoľovania," vysvetľuje Markus Schaak, Senior Project Manager Mobile Robots v spoločnosti Jungheinrich.
Moderná technológia pripravená na budúcnosť
Samostatné riešenie je napájané lítium-iónovou technológiou, disponuje funkciou automatického nabíjania a je prepojené s existujúcim dopravníkovým systémom prostredníctvom dedikovaného rozhrania. HELMA tak získala spoľahlivý základ, ktorý nielen zvyšuje efektivitu každodennej prevádzky, ale zároveň pripravuje firmu na ďalší rozvoj automatizácie.
Projekt zo Sittensenu potvrdzuje, že cesta k modernej logistike môže začať aj jedným jediným vozíkom – ak je správne zvolený, jeho prínosy sú viditeľné okamžite.
