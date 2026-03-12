Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

12. marca 2026

Program ministra Tomáša pre osamelých rodičov predbehol očakávania, prihlásilo sa už takmer 4 000 záujemcov – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) jednorodičia Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR nezaopatrené deti Program Sociálne

Do programu na pomoc osamelým rodičom sa od jeho spustenia prihlásilo takmer 4 000 záujemcov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny



1927f308 e933 41c9 ab96 dd4a29ccca16 e1773313991945 676x378 12.3.2026 (SITA.sk) - Do programu na pomoc osamelým rodičom sa od jeho spustenia prihlásilo takmer 4 000 záujemcov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Ministerstvo práce v spolupráci s neziskovými organizáciami na pomoc jednorodičom spustili projekt na začiatku februára, prví účastníci sa do neho mohli zapojiť od marca.


Na projekt je vyčlenených približne sedem miliónov eur a je podporený z eurofondov. Osamelí rodičia môžu o pomoc so svojou životnou situáciou požiadať v 46 komplexných poradniach, kde sú im k dispozícii sociálni pracovníci, právnici či psychológovia.

Dve nové pozície


Od februára sa k nim pridali aj dve nové pozície zamerané práve na jednorodičov – sprievodca osobnou skúsenosťou pre osamelých rodičov a manažér prípadu. Jednorodičia zaradení do programu po splnení podmienok môžu získať motivačný príspevok od 100 do 200 eur v závislosti od počtu detí.

„Za tie prvé týždne, počas ktorých tento program funguje, sa nám prihlásilo do nášho programu už takmer 4 000 záujemcov. K včerajšiemu dňu je to 3 903 záujemcov a z toho je 80 %, teda väčšina, samoživiteliek,“ uviedol minister Tomáš.

Skutočne osamelý rodič


Doplnil, že program bol spustený od 1. februára a prví klienti do neho boli zapojení od marca, po vyhodnotení splnenia podmienok. Ako priblížil minister, zapojenie do programu je dobrovoľné a klient má sám prejaviť záujem. Záujemca tiež musí dokladovať, že je skutočne osamelým rodičom s nezaopatreným dieťaťom a v domácnosti žije bez partnera.

„Má ísť naozaj o osamelého rodiča a potrebujeme k tomu predložiť čestné vyhlásenie,“ priblížil minister. O zapojenie do programu môže požiadať aj osoba, ktorej súd zveril dieťa do osobnej alebo náhradnej starostlivosti.

V prípade získania motivačného príspevku je podmienkou aj evidencia na úrade práce. V súčasnosti je na projekt pre jednorodičov vyčlenených z eurofondov takmer sedem miliónov eur.

Poradňa komplexnej pomoci


„Ale sme pripravení ho navyšovať v prípade, že bude záujem narastať,“ podotkol Tomáš. Doplnil, že pilotný projekt je dvojročný a jednorodič sa môže do neho zapojiť na jeden rok.

„Som pozitívne prekvapená, koľko ľudí chodí do poradní komplexnej pomoci a žiada o prihlásenie sa do tohto programu,“ zhodnotila Eva Marková z neziskovej organizácie Jeden rodič, ktorá na projekte s rezortom práce spolupracuje. Do projektu sú zapojené aj ďalšie združenia na pomoc osamelým rodičom, a to nezisková organizácia Centrum Slniečko a občianske združenie My mamy.


Zdroj: SITA.sk - Program ministra Tomáša pre osamelých rodičov predbehol očakávania, prihlásilo sa už takmer 4 000 záujemcov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

