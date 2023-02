Turecký futbalový klub Hatayspor sa lúči s ďalším členom, zemetrasenie neprežil ani Taner Suvat

Zarmútený klub

Podľa najnovších správ pri zemetrasení zo 6. februára s magnitúdom 7,8 prišlo o život už takmer 46-tisíc ľudí. Otrasy spôsobili zrútenie tisícok budov vo viacerých mestách od sýrskeho Aleppa a Hamá po turecký Diyarbakir viac ako 330 kilometrov na severovýchod.





22.2.2023 (SITA.sk) - Turecký futbalový klub Hatayspor prišiel v dôsledku zemetrasenia o svojho druhého člena, po hráčovi Christianovi Atsuovi zomrel pod troskami rovnakej 12-poschodovej obytnej budovy v meste Antakya v provincii Hatay aj športový riaditeľ Taner Savut. Jeho telo našli v utorok, teda dva dni po tom, ako telo Ghančana Atsua repatriovali do vlasti, kde mu vystroja pohreb. Pozostatky futbalistu našli ešte v sobotu.Hatayspor v oficiálnom stanovisku uviedol, že je „hlboko zarmútený" smrťou Savuta, ktorý pre klub pracoval od júla 2022. Turecká futbalová federácia a ostatné kluby z tamojšej najvyššej súťaže vyjadrili pozostalým úprimnú sústrasť. Deň po zemetrasení sa objavili správy, že Atsua zachránili a previezli ho na ošetrenie do nemocnice.Tieto správy sa však o niekoľko hodín ukázali ako nepravdivé. Savut býval v rovnakom luxusnom bytovom dome ako Atsu, no jeho telo našli o pár dní neskôr. Správca zrútenej budovy Ronesans Rezidans sa pred viac ako týždňom snažil ujsť z krajiny, miestna polícia ho stihla zadržať na letisku v Istanbule.Christian Atsu pôsobil v Hatayspore od vlaňajška po tom, ako ukončil angažmán v saudskoarabskom klube Al Raed. Okrem spomenutých klubov v minulosti hrával aj za portugalské tímy FC Porto a Rio Ave, ďalšie anglické mužstvá Everton a Bournemouth či španielsku Málagu. Za reprezentačný tím Ghany nastúpil v 65 dueloch, v ktorých zaznamenal deväť presných zásahov. Zahral si na MS 2014 v Brazílii.