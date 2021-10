Fico chce odpočúvanie jeho stretnutí na chate riešiť v parlamente, na bezprecedentný prípad upozorní aj Brusel

Bezprecedentný prípad

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer-SD chce počas terajšej schôdze parlamentu navrhnúť bod programu, v rámci ktorého by sa riešilo odpočívanie jej šéfa Roberta Fica na poľovníckej chate.Ako uviedol samotný Fico, do parlamentu by mali v tejto súvislosti pozvať generálneho prokurátora Maroša Žilinku , špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a ministra vnútra Romana Mikulca Zároveň uviedol, že odpočívanie šéfa opozičnej strany je v rámci Európskej únie bezprecedentným prípadom, na ktorý chce upozorniť aj Európsku komisiu Fico pripustil, že sa stretával s advokátmi a príbuznými osôb, ktoré považuje za nevinné. „Stretával som sa a budem sa stretávať,"Všetko, čo sa nachádza v prepisoch nahrávok, podľa neho odznelo aj na tlačových besedách Smeru. „Nikto z nás nespáchal trestný čin," vyhlásil.Fico zároveň kritizoval, že podľa verzie orgánov činných v trestnom konaní bola predmetná chata odpočúvaná pre podozrenia na pytliactvo. On sám je presvedčený, že informačno-technické prostriedky tam nasadili po tom, čo on bol sledovaný. „Je to celé komplet nezákonné," dodal.