Pellegrini rozhodnutie ľudí v referende rešpektuje a povedal, čo bolo obrovským sklamaním

22.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) tvrdí, že každý, kto sa zúčastnil referenda, prejavil svojou účasťou aktívny záujem o budúcnosť Slovenska a dal najavo, že mu záleží na svojich ústavných právach.„Hlas-SD je presvedčený, že ak občan moc dáva, má ju právo aj brať. Úspešné referendum mohlo byť priamym príkazom politikom, aby sa toto právo zakotvilo priamo v ústave a umožnilo ľuďom ukončiť mandát ktorejkoľvek vláde, ktorá bude konať proti jej záujmom. V sobotu sa napokon väčšina ľudí slobodne rozhodla, že toto právo zatiaľ pre nich nie je prioritou," uviedol v tlačovej správe predseda Hlas-SD Peter Pellegrini . Dodal, že rozhodnutie ľudí rešpektuje.Pre stranu Hlas-SD je však obrovským sklamaním prístup troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorí sa referenda nezúčastnili a taktiež nevyzvali na jeho účasť.„Je to nezodpovedný hazard so slovenskou demokraciou a pohŕdanie vlastnými občanmi. Hlas-SD absolútne odmieta nezmyselné interpretácie, podľa ktorých je neúspešné referendum vyjadrením podpory súčasnej vláde či koalícii," dodal Pellegrini.Taktiež si myslí, že súčasná vláda má aj naďalej historicky najvyššiu nedôveru v očiach občanov a dve tretiny si z nich podľa Pellegriniho želajú predčasné voľby čím skôr.„Na tom referendum nezmenilo vôbec nič. Vyzývam preto koaličným poslancov, aby toto želanie vypočuli. Slovensko potrebuje predčasné voľby čím skôr, aby dostalo nádej do budúcnosti a novú, kompetentnú a zodpovednú vládu, ktorá ho vyvedie z krízy," povedal predseda Hlas-SD.Hlas-SD zároveň vyzýva stranu Sloboda a Solidarita a hnutie Sme rodina , ktoré majú v rukách rozhodnutie o zmene Ústavy SR aj o termíne predčasných volieb, aby sa prestali zaoberať „nezmyselnými podmienkami schránkovej firmy Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a presadili júnový termín volieb spoločne s opozíciou. Je neprijateľné, aby odvolaná vláda bez akéhokoľvek mandátu a bez mnohých kompetencií viedla Slovensko desať mesiacov, teda takmer pätinu celého volebného obdobia," uviedol Pellegrini.