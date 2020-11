Sulík predstaví svoju domácu úlohu od Matoviča a možno preberie vedenie boja s koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.11.2020 - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) predstaví svoj návrh, ako znížiť do 30. novembra sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, v priebehu tohto týždňa.Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková s tým, že plán najprv predstaví premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) a následne verejnosti.Predseda vlády vyzval Sulíka, že ak príde do nedele 15. novembra s plánom, ktorý zníži do 30. novembra sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s koronavírusom.