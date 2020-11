Prvým krokom pri uvoľňovaní opatrení malo byť otváranie škôl, tvrdí Viskupič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pri uvoľňovaní opatrení malo byť prvý krokom otvorenie škôl. V nedeľňajšej diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič SaS ). Vzdelanie je totiž podľa neho najuniverzálnejšia hodnota.„Mohli sme napríklad otvoriť druhý stupeň základných škôl, možno prvý ročník stredných škôl či maturantský ročník. Netrafili sme sa teda do toho, čo je potrebné otvárať ako prvé, mohlo to byť lepšie," zhodnotil Viskupič.Nezaradený poslanec parlamentu Peter Žiga Hlas-SD ) zdôraznil, že opatrenia, ktoré na Slovensku začnú platiť od pondelka 16. novembra, nepomáhajú slovenskej ekonomike.