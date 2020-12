Suma minimálnych dôchodkov sa nezvýši a hodnotiť sa budú len kvalifikované obdobia

Cudzincom sa rátajú všetky dni

Tretina z priemernej mzdy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2020 (Webnoviny.sk) - Od 1. januára 2021 sa suma minimálneho dôchodku nemení a ostáva na tohtoročnej úrovni. Poberateľ, ktorého dôchodok po valorizácii od nového roka bude nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude pre "zakonzervovanie minimálneho dôchodku" poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume. Informovala o tom Sociálna poisťovňa Na určenie sumy minimálneho dôchodku sa budú hodnotiť opäť len tie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované. Dôležité bude napríklad to, či poberateľ dôchodkové poistenie získal pred 1. januárom 1993, vtedy sa započítajú všetky dni dôchodkového poistenia.Avšak po 1. januári 1993 sa započítajú len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 percenta priemernej mzdy.Cudzincom sa započítajú všetky dni dôchodkového poistenia. Do hodnotenia vstupuje aj obdobie dôchodkového poistenia získané v kalendárnom roku, v ktorom poberateľ splnil podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo mal priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004. Do hodnotenia vstupuje aj obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.Podmienku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia za obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021 naďalej nemusia spĺňať tí poberatelia, ktorým sa minimálny dôchodok bude vyplácať 31. decembra 2020.Uvedené podľa Sociálnej poisťovne znamená, že sa im bude hodnotiť naďalej celé obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021 a v prípade získania obdobia dôchodkového poistenia po 31. decembri 2020, už len kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia.Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia od začiatku januára dosahuje 33 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia predstavuje 334,30 eura, čo je oproti vlaňajšku nárast o 55,40 eura. Od začiatku budúceho roka mal pôvodne vzrásť na 360,40 eura, čím by stúpol o ďalších 26,10 eura.