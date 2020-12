Matovič označil Žilinkov najdôležitejší cieľ, Kolíková reagovala aj na vyjadrenia Dostála

Jediný záujem bude ten verejný

Transparentne a v záujme spravodlivosti

10.12.2020 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) verí, že ľudia nikdy nebudú banovať, že Maroša Žilinku podporili v jeho kandidatúre na generálneho prokurátora. Napísal to svojom profile na sociálnej sieti.Žilinku vo štvrtok do funkcie vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Parlament ho zvolil za kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR vo štvrtok 3. decembra 132 hlasmi.„Urobím maximum, aby nikdy nikomu nemusel byť ničím zaviazaný a jediný záujem, ktorý bude pán Žilinka sledovať, bude ten verejný. Pre očistu verejného života od mafie, to je ten najdôležitejší cieľ,” dodal predseda vlády.Rada prokurátorov SR blahoželá Marošovi Žilinkovi k zvoleniu do funkcie generálneho prokurátora a zároveň oceňuje skoré rozhodnutie prezidentky SR Čaputovej vymenovať ho.Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení predsedu rady Juraja Purgata, rada je pripravená novému generálnemu prokurátorovi pri plnení jeho úloh a využití kompetencií bezodkladne poskytnúť potrebnú súčinnosť v tých prípadoch, kde je k tomu splnomocnená zákonom.K vymenovaniu Žilinku do postu generálneho prokurátora sa vyjadrila aj ministerka Mária Kolíková (Za ľudí), podľa ktorej je nevyhnutné, aby osoba generálneho prokurátora bola tou, v ktorú máme dôveru a robila všetky kroky veľmi transparentne a jednoznačne v záujme spravodlivosti. Zároveň mu popriala mu silu na to, aby pomohol prokuratúre vrátiť dôveryhodnosť.„Osobitne teraz na Slovensku, keď čelíme množstvu káuz, ktoré sa týkajú korupcie predstaviteľov štátu na najvyšších pozíciách, vrátane bývalého špeciálneho prokurátora,“ uviedla Kolíková.Ministerka reagovala aj na vyjadrenia poslanca Ondreja Dostála (klub SaS) o tom, že Žilinka klamal na vypočutí pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR.„Verím tomu, že Maroš Žilinka, ako ho aj osobne poznám, bude schopný postaviť sa všetkým takýmto otázkam a vyvráti pochybnosti. Prípadne, ak sa tak neudeje, tak bude ako verejný funkcionár vedieť, čo je potrebné spraviť,“ dodala Kolíková s tým, že je presvedčená o tom, že Žilinkovi aj osobne záleží na tom, aby si generálna prokuratúra späť získala dôveru.