Zranený Varga je po operácii tváre už doma v Maďarsku. Jeho spoluhráči z reprezentácie čakajú, či sa na ME vo futbale dostanú do osemfinále

Maďari obsadili 3. priečku

Návrat Vargu do Maďarska

26.6.2024 (SITA.sk) - Útočníka maďarskej futbalovej reprezentácie Barnabása Vargu prepustili z nemocnice po pondelkovej operácii tváre a už sa aj vrátil do vlasti. Dvadsaťdeväťročný Varga pri zrážke so škótskym brankárom Angusom Gunnom počas nedeľňajšieho zápasu A-skupiny majstrovstiev Európy v Nemecku utrpel zlomeninu niekoľkých tvárových kostí.Maďara po dlhých minútach ošetrovania priamo na hracej ploche odniesli na nosidlách a previezli do nemocnice v Stuttgarte, kde v pondelok podstúpil chirurgický zákrok.Kým Varga sa vrátil do Maďarska, jeho spoluhráči z reprezentácie sa stále nachádzajú v Nemecku a čakajú, či sa dostanú do osemfinále kontinentálneho šampionátu.Po triumfe v spomenutom súboji proti Škótom (1:0) obsadili v hodnotení A-skupiny 3. priečku, do vyraďovacej časti sa dostanú štyri výbery z tretích miest. Za Maďarmi isto skončia Chorváti, no zverenci trénera Marca Rossiho potrebujú dostať "pod seba" ešte tretí tím zo skupín E alebo F.O návrate Barnabása Vargu do Maďarska informoval na sociálnych sieťach aj jeho zamestnávateľ Ferencváros Budapešť "Barnabás je späť doma!" napísal klub na platforme X.