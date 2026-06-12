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Superpoistenie.sk predstavuje nový index hodnotenia kvality poistných produktov poisťovní
Tagy: Poistenie PR Superpoistenie.sk
Nový nástroj má priniesť väčšiu transparentnosť a lepšiu orientáciu klientov na poistnom trhu. Spoločnosť Superpoistenie.sk, najväčší nezávislý porovnávač poistných produktov na ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Nový nástroj má priniesť väčšiu transparentnosť a lepšiu orientáciu klientov na poistnom trhu.
Spoločnosť Superpoistenie.sk, najväčší nezávislý porovnávač poistných produktov na Slovensku, predstavuje nový Super index, vlastný rating poistných produktov, ktorý hodnotí ich kvalitu na základe najdôležitejších parametrov ovplyvňujúcich reálnu hodnotu poistenia pre klienta.
Cieľom projektu je priniesť transparentnejšie a zrozumiteľnejšie hodnotenie poistných produktov naprieč jednotlivými segmentmi poistenia a zároveň pomôcť klientom jednoduchšie sa orientovať v širokej ponuke trhu.
"Super index kombinuje rozsah poistného krytia, doplnkové pripoistenia, asistenčné služby, úroveň zákazníckych služieb aj reálne skúsenosti klientov do jedného výsledného skóre. Produkty sú klasifikované a posudzované na základe reálnych kalkulácií a porovnaní vytvorených pre klientov Superpoistenie.sk," hovorí o novom hodnotiacom indexe Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk
Index neporovnáva poistné produkty výlučne podľa ceny, ale zohľadňuje ich celkovú hodnotu, rozsah ochrany a praktickú využiteľnosť pre klienta. "Poistný trh je dnes mimoriadne široký a pre klienta možno často neprehľadný. Naším cieľom je vytvoriť odborný, prehľadný a objektívny systém hodnotenia, ktorý pomôže ľuďom lepšie sa orientovať pri výbere poistenia a zároveň motivuje poisťovne novým pohľadom prinášať kvalitnejšie produkty a služby," uvádza Vladimír Cvik.
Super index bude pokrývať viaceré segmenty poistenia vrátane povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia, cestovného poistenia či poistenia majetku. Každý segment má vlastnú metodiku hodnotenia reflektujúcu špecifiká daného typu poistenia a jeho zužitkovateľnosti pre spotrebiteľa.
Posúdenie a hodnotenie produktov vzniká na základe pomeru cena/výkon, teda rozsahu a kvality poistného krytia, ktoré klient získava za zaplatené poistné. Jednotlivé skóre sú následne priemerované naprieč reálnymi kalkuláciami vytvorenými pre klientov Superpoistenie.sk.
"Ako najväčší nezávislý porovnávač poistných produktov na Slovensku pracujeme denne s obsiahlym množstvom dát a produktových parametrov. Veríme, že nový index prinesie trhu väčšiu prehľadnosť a zrozumiteľnosť a klientom dôležitý pohľad a ďalšie informácie pri rozhodovaní. A pretože sme len krok od letnej dovolenkovej sezóny, s ktorou je najviac späté cestovanie, zvolili sme ako prvý produkt k hodnoteniu práve cestovné poistenie," dopĺňa Vladimír Cvik.
Super index cestovného poistenia tvorí polovicu hodnotenia základné a najpoužívanejšie krytie - liečebné náklady, úrazové poistenie, zodpovednosť za škodu, batožina a úroveň služieb. Druhú polovicu posudzovania predstavujú doplnkové pripoistenia a špecifické riziká, ako sú dopravné meškania, predčasný návrat, právna ochrana či horská záchranná služba a tiež zákaznícku skúsenosť. Hodnotilo sa na základe nastavenia a podmienok produktov cestovného poistenia na Slovensku za posledné 4 kvartály pred vyhlásením Super indexu.
"Na Slovensku máme mnoho kvalitných produktov cestovného poistenia v portfóliu viacerých poisťovní. V každom hodnotení môže ale prvé miesto obsadiť len jeden. Keď sa pozriem na to, aké produkty sa hodnotili, vidím predovšetkým to, aká vysoká latka dnes v tomto odvetví existuje. Ocenenie Super index určuje víťaza. Kvalita určuje spoločnosť, v ktorej sa víťaz ocitol. Aktuálna ponuka poisťovní si zaslúži náš rešpekt," uzatvára Vladimír Cvik.
Prvým držiteľom ocenenia Super index 2026 sa v kategórii cestovného poistenia stala spoločnosť AXA Partners, ktorá získala hodnotenie 8,8 z 10 bodov.
"Veľmi nás teší a vážime si toho, že naše cestovné poistenie je úspešné a získalo ocenenie Super Index. Potvrdzuje to nielen samotnú kvalitu poistného krytia, ale aj spoľahlivý servis a rýchlu asistenciu v situáciách, kedy to klienti skutočne potrebujú," uvádza Pavol Šturc, manažér pre retailový obchod spoločnosti AXA pre Slovensko. Ocenenie symbolicky prebehlo v reprezentatívnych priestoroch Zámku Šimák v Pezinku, meste, v ktorom sídli aj spoločnosť Superpoistenie.sk.
Produkt uspel najmä vďaka širokému rozsahu krytia bez výrazných obmedzení, vysokým limitom poistného plnenia, širokej územnej platnosti a priaznivému pomeru ceny a kvality. Hodnotenie zároveň zohľadňovalo praktickú využiteľnosť produktu pri rôznych typoch ciest, od krátkodobých pobytov v Európe až po dlhodobé cestovanie mimo Európy, atraktivitu produktov pre zákazníkov a ich skúsenosti s poisťovňou.
Superpoistenie.sk zároveň upozorňuje, že nízka cena poistenia nemusí automaticky znamenať kvalitnú ochranu. Cieľom indexu je preto pomôcť klientom lepšie pochopiť rozdiely medzi jednotlivými produktmi a vyberať poistenie aj na základe kvality krytia a služieb, teda ponúknuť atribút hodnoty za peniaze.
Kompletná metodika hodnotenia je verejne dostupná na samostatnej podstránke Superpoistenie.sk spolu s detailnými výsledkami jednotlivých kategórií a vysvetlením princípov hodnotenia: Super index | Hodnotenie kvality poistení | Superpoistenie.sk
Projekt vychádza z interného metodického systému skupiny Netrisk Group, pričom zachováva lokálnu identitu a nezávislosť značky Superpoistenie.sk.
Ocenenie bude udeľované na obdobie jedného roka. Ambíciou Superpoistenie.sk je prostredníctvom Super indexu dlhodobo podporovať rast kvality poistných produktov a služieb na slovenskom trhu, ako aj posilňovať transparentnosť a informované rozhodovanie klientov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Superpoistenie.sk predstavuje nový index hodnotenia kvality poistných produktov poisťovní © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť Superpoistenie.sk, najväčší nezávislý porovnávač poistných produktov na Slovensku, predstavuje nový Super index, vlastný rating poistných produktov, ktorý hodnotí ich kvalitu na základe najdôležitejších parametrov ovplyvňujúcich reálnu hodnotu poistenia pre klienta.
Cieľom projektu je priniesť transparentnejšie a zrozumiteľnejšie hodnotenie poistných produktov naprieč jednotlivými segmentmi poistenia a zároveň pomôcť klientom jednoduchšie sa orientovať v širokej ponuke trhu.
"Super index kombinuje rozsah poistného krytia, doplnkové pripoistenia, asistenčné služby, úroveň zákazníckych služieb aj reálne skúsenosti klientov do jedného výsledného skóre. Produkty sú klasifikované a posudzované na základe reálnych kalkulácií a porovnaní vytvorených pre klientov Superpoistenie.sk," hovorí o novom hodnotiacom indexe Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk
Hodnotenie založené na dátach aj zákazníckej skúsenosti
Index neporovnáva poistné produkty výlučne podľa ceny, ale zohľadňuje ich celkovú hodnotu, rozsah ochrany a praktickú využiteľnosť pre klienta. "Poistný trh je dnes mimoriadne široký a pre klienta možno často neprehľadný. Naším cieľom je vytvoriť odborný, prehľadný a objektívny systém hodnotenia, ktorý pomôže ľuďom lepšie sa orientovať pri výbere poistenia a zároveň motivuje poisťovne novým pohľadom prinášať kvalitnejšie produkty a služby," uvádza Vladimír Cvik.
Super index bude pokrývať viaceré segmenty poistenia vrátane povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia, cestovného poistenia či poistenia majetku. Každý segment má vlastnú metodiku hodnotenia reflektujúcu špecifiká daného typu poistenia a jeho zužitkovateľnosti pre spotrebiteľa.
Výber najlepších produktov vychádza z reálnych porovnávaní, preferencií a voľby
Posúdenie a hodnotenie produktov vzniká na základe pomeru cena/výkon, teda rozsahu a kvality poistného krytia, ktoré klient získava za zaplatené poistné. Jednotlivé skóre sú následne priemerované naprieč reálnymi kalkuláciami vytvorenými pre klientov Superpoistenie.sk.
"Ako najväčší nezávislý porovnávač poistných produktov na Slovensku pracujeme denne s obsiahlym množstvom dát a produktových parametrov. Veríme, že nový index prinesie trhu väčšiu prehľadnosť a zrozumiteľnosť a klientom dôležitý pohľad a ďalšie informácie pri rozhodovaní. A pretože sme len krok od letnej dovolenkovej sezóny, s ktorou je najviac späté cestovanie, zvolili sme ako prvý produkt k hodnoteniu práve cestovné poistenie," dopĺňa Vladimír Cvik.
Super index cestovného poistenia tvorí polovicu hodnotenia základné a najpoužívanejšie krytie - liečebné náklady, úrazové poistenie, zodpovednosť za škodu, batožina a úroveň služieb. Druhú polovicu posudzovania predstavujú doplnkové pripoistenia a špecifické riziká, ako sú dopravné meškania, predčasný návrat, právna ochrana či horská záchranná služba a tiež zákaznícku skúsenosť. Hodnotilo sa na základe nastavenia a podmienok produktov cestovného poistenia na Slovensku za posledné 4 kvartály pred vyhlásením Super indexu.
Prvým oceneným je AXA Partners
"Na Slovensku máme mnoho kvalitných produktov cestovného poistenia v portfóliu viacerých poisťovní. V každom hodnotení môže ale prvé miesto obsadiť len jeden. Keď sa pozriem na to, aké produkty sa hodnotili, vidím predovšetkým to, aká vysoká latka dnes v tomto odvetví existuje. Ocenenie Super index určuje víťaza. Kvalita určuje spoločnosť, v ktorej sa víťaz ocitol. Aktuálna ponuka poisťovní si zaslúži náš rešpekt," uzatvára Vladimír Cvik.
Prvým držiteľom ocenenia Super index 2026 sa v kategórii cestovného poistenia stala spoločnosť AXA Partners, ktorá získala hodnotenie 8,8 z 10 bodov.
"Veľmi nás teší a vážime si toho, že naše cestovné poistenie je úspešné a získalo ocenenie Super Index. Potvrdzuje to nielen samotnú kvalitu poistného krytia, ale aj spoľahlivý servis a rýchlu asistenciu v situáciách, kedy to klienti skutočne potrebujú," uvádza Pavol Šturc, manažér pre retailový obchod spoločnosti AXA pre Slovensko. Ocenenie symbolicky prebehlo v reprezentatívnych priestoroch Zámku Šimák v Pezinku, meste, v ktorom sídli aj spoločnosť Superpoistenie.sk.
Produkt uspel najmä vďaka širokému rozsahu krytia bez výrazných obmedzení, vysokým limitom poistného plnenia, širokej územnej platnosti a priaznivému pomeru ceny a kvality. Hodnotenie zároveň zohľadňovalo praktickú využiteľnosť produktu pri rôznych typoch ciest, od krátkodobých pobytov v Európe až po dlhodobé cestovanie mimo Európy, atraktivitu produktov pre zákazníkov a ich skúsenosti s poisťovňou.
Superpoistenie.sk zároveň upozorňuje, že nízka cena poistenia nemusí automaticky znamenať kvalitnú ochranu. Cieľom indexu je preto pomôcť klientom lepšie pochopiť rozdiely medzi jednotlivými produktmi a vyberať poistenie aj na základe kvality krytia a služieb, teda ponúknuť atribút hodnoty za peniaze.
Transparentná metodika a samostatná platforma
Kompletná metodika hodnotenia je verejne dostupná na samostatnej podstránke Superpoistenie.sk spolu s detailnými výsledkami jednotlivých kategórií a vysvetlením princípov hodnotenia: Super index | Hodnotenie kvality poistení | Superpoistenie.sk
Projekt vychádza z interného metodického systému skupiny Netrisk Group, pričom zachováva lokálnu identitu a nezávislosť značky Superpoistenie.sk.
Ocenenie bude udeľované na obdobie jedného roka. Ambíciou Superpoistenie.sk je prostredníctvom Super indexu dlhodobo podporovať rast kvality poistných produktov a služieb na slovenskom trhu, ako aj posilňovať transparentnosť a informované rozhodovanie klientov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Superpoistenie.sk predstavuje nový index hodnotenia kvality poistných produktov poisťovní © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poistenie PR Superpoistenie.sk
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