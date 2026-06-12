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12. júna 2026

Ukrajina chce, aby Rusko naďalej horelo. Údajne požiada spojencov o ďalších 20 miliárd dolárov


Tagy: pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

„Každý vidí, že Rusko horí. A my chceme, aby horelo ešte viac, ale potrebujeme na to financovanie. Môže to byť buď pomoc alebo pôžička,“ povedal nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre web ...



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gettyimages 1187661064 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - „Každý vidí, že Rusko horí. A my chceme, aby horelo ešte viac, ale potrebujeme na to financovanie. Môže to byť buď pomoc alebo pôžička,“ povedal nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre web Politico.


Ukrajina chce od svojich spojencov ďalších 20 miliárd dolárov na upevnenie svojej dočasnej výhody na bojisku nad Ruskom. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na vysokého predstaviteľa ukrajinského ministerstva obrany.

Ramsteinský formát


Žiadosť o 20 miliárd dolárov bude oznámená 18. júna na najbližšom zasadnutí Kontaktnej skupiny pre obranné otázky na Ukrajine, známej aj ako Ramsteinský formát, kde spojenci organizujú finančnú a vojenskú pomoc Kyjevu.

„Každý vidí, že Rusko horí. A my chceme, aby horelo ešte viac, ale potrebujeme na to financovanie. Môže to byť buď pomoc alebo pôžička,“ povedal predstaviteľ pre spomenutý web.

Cieľom je pokračovať v čoraz ničivejších útokoch


Podľa jeho slov túto otázku nastolil minister obrany Ukrajiny Mychajlo Fedorov a ďalší vládni predstavitelia počas série stretnutí so zástupcami Nórska, Švédska, Nemecka a Kanady. Cieľom je pokračovať v čoraz ničivejších útokoch Ukrajiny na Rusko.

Ak bude schválených dodatočných 20 miliárd dolárov, Ukrajina by tieto prostriedky použila na protivzdušnú obranu a nakúpila by viac dronov, munície, prostriedkov elektronického boja, zbraní dlhého doletu a priamo by ich nakupovala od ukrajinských obranných spoločností.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Ukrajina chce, aby Rusko naďalej horelo. Údajne požiada spojencov o ďalších 20 miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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