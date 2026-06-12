|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zlatko
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. júna 2026
Ukrajina chce, aby Rusko naďalej horelo. Údajne požiada spojencov o ďalších 20 miliárd dolárov
„Každý vidí, že Rusko horí. A my chceme, aby horelo ešte viac, ale potrebujeme na to financovanie. Môže to byť buď pomoc alebo pôžička,“ povedal nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre web ...
Zdieľať
12.6.2026 (SITA.sk) - „Každý vidí, že Rusko horí. A my chceme, aby horelo ešte viac, ale potrebujeme na to financovanie. Môže to byť buď pomoc alebo pôžička,“ povedal nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre web Politico.
Ukrajina chce od svojich spojencov ďalších 20 miliárd dolárov na upevnenie svojej dočasnej výhody na bojisku nad Ruskom. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na vysokého predstaviteľa ukrajinského ministerstva obrany.
Žiadosť o 20 miliárd dolárov bude oznámená 18. júna na najbližšom zasadnutí Kontaktnej skupiny pre obranné otázky na Ukrajine, známej aj ako Ramsteinský formát, kde spojenci organizujú finančnú a vojenskú pomoc Kyjevu.
„Každý vidí, že Rusko horí. A my chceme, aby horelo ešte viac, ale potrebujeme na to financovanie. Môže to byť buď pomoc alebo pôžička,“ povedal predstaviteľ pre spomenutý web.
Podľa jeho slov túto otázku nastolil minister obrany Ukrajiny Mychajlo Fedorov a ďalší vládni predstavitelia počas série stretnutí so zástupcami Nórska, Švédska, Nemecka a Kanady. Cieľom je pokračovať v čoraz ničivejších útokoch Ukrajiny na Rusko.
Ak bude schválených dodatočných 20 miliárd dolárov, Ukrajina by tieto prostriedky použila na protivzdušnú obranu a nakúpila by viac dronov, munície, prostriedkov elektronického boja, zbraní dlhého doletu a priamo by ich nakupovala od ukrajinských obranných spoločností.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina chce, aby Rusko naďalej horelo. Údajne požiada spojencov o ďalších 20 miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina chce od svojich spojencov ďalších 20 miliárd dolárov na upevnenie svojej dočasnej výhody na bojisku nad Ruskom. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na vysokého predstaviteľa ukrajinského ministerstva obrany.
Ramsteinský formát
Žiadosť o 20 miliárd dolárov bude oznámená 18. júna na najbližšom zasadnutí Kontaktnej skupiny pre obranné otázky na Ukrajine, známej aj ako Ramsteinský formát, kde spojenci organizujú finančnú a vojenskú pomoc Kyjevu.
„Každý vidí, že Rusko horí. A my chceme, aby horelo ešte viac, ale potrebujeme na to financovanie. Môže to byť buď pomoc alebo pôžička,“ povedal predstaviteľ pre spomenutý web.
Cieľom je pokračovať v čoraz ničivejších útokoch
Podľa jeho slov túto otázku nastolil minister obrany Ukrajiny Mychajlo Fedorov a ďalší vládni predstavitelia počas série stretnutí so zástupcami Nórska, Švédska, Nemecka a Kanady. Cieľom je pokračovať v čoraz ničivejších útokoch Ukrajiny na Rusko.
Ak bude schválených dodatočných 20 miliárd dolárov, Ukrajina by tieto prostriedky použila na protivzdušnú obranu a nakúpila by viac dronov, munície, prostriedkov elektronického boja, zbraní dlhého doletu a priamo by ich nakupovala od ukrajinských obranných spoločností.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina chce, aby Rusko naďalej horelo. Údajne požiada spojencov o ďalších 20 miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Superpoistenie.sk predstavuje nový index hodnotenia kvality poistných produktov poisťovní
Superpoistenie.sk predstavuje nový index hodnotenia kvality poistných produktov poisťovní
<< predchádzajúci článok
Slovensko otvorilo prvé veľvyslanectvo v Tanzánii, Korčok za tým vidí podporu vývozu zbraní – FOTO
Slovensko otvorilo prvé veľvyslanectvo v Tanzánii, Korčok za tým vidí podporu vývozu zbraní – FOTO