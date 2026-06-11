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11. júna 2026

Pellegrini o právomoc sobášiť nikdy nežiadal a vyzval ľudí, aby sa na neho v tomto ohľade neobracali – VIDEO


Tagy: Civilný sobáš Novela zákona o rodine Právomoci Predseda SNS Prezident SR Sobáš

Okrem doterajších oprávnených osôb - starostov, primátorov a nimi poverených poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev - budú môcť po novom civilné sobáše vykonávať aj prezident, poslanci Národnej ...



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11.6.2026 (SITA.sk) - Okrem doterajších oprávnených osôb – starostov, primátorov a nimi poverených poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev – budú môcť po novom civilné sobáše vykonávať aj prezident, poslanci Národnej rady a členovia vlády.


Prezident Peter Pellegrini neplánuje využiť svoju novú právomoc sobášiť, ktorú mu prisúdila novela zákona o rodine. Ako uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, zákon schválený Národnou radou SR podpísal, pretože nie je v rozpore s Ústavou SR ani so žiadnymi inými predpismi. Nie je mu však zrejmé, na základe čoho sa možnosť sobášiť stanovila aj pre prezidenta.

Ani ja, ani Kancelária prezidenta SR nikdy nikoho o takúto možnosť nežiadala. Chcem preto už dopredu oznámiť, že počas svojho mandátu nebudem takúto možnosť využívať a chcem aj všetkých poprosiť, aby sa s takouto požiadavkou na mňa ani na prezidentskú kanceláriu v budúcnosti neobracali,“ vyhlásil Pellegrini. Na záver zaželal všetkým novomanželom to najlepšie.

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Novelu zákona o rodine schválil parlament 2. júna, účinnosť nadobudne 1. septembra 2026. Návrh predložili poslanci Slovenskej národnej strany Milan Garaj, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Adam Lučanský. Okrem doterajších oprávnených osôb – starostov, primátorov a nimi poverených poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev – budú môcť po novom civilné sobáše vykonávať aj prezident, poslanci Národnej rady a členovia vlády.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini o právomoc sobášiť nikdy nežiadal a vyzval ľudí, aby sa na neho v tomto ohľade neobracali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilný sobáš Novela zákona o rodine Právomoci Predseda SNS Prezident SR Sobáš
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