|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 11.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. júna 2026
Pellegrini o právomoc sobášiť nikdy nežiadal a vyzval ľudí, aby sa na neho v tomto ohľade neobracali – VIDEO
Okrem doterajších oprávnených osôb - starostov, primátorov a nimi poverených poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev - budú môcť po novom civilné sobáše vykonávať aj prezident, poslanci Národnej ...
Zdieľať
11.6.2026 (SITA.sk) - Okrem doterajších oprávnených osôb – starostov, primátorov a nimi poverených poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev – budú môcť po novom civilné sobáše vykonávať aj prezident, poslanci Národnej rady a členovia vlády.
Prezident Peter Pellegrini neplánuje využiť svoju novú právomoc sobášiť, ktorú mu prisúdila novela zákona o rodine. Ako uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, zákon schválený Národnou radou SR podpísal, pretože nie je v rozpore s Ústavou SR ani so žiadnymi inými predpismi. Nie je mu však zrejmé, na základe čoho sa možnosť sobášiť stanovila aj pre prezidenta.
„Ani ja, ani Kancelária prezidenta SR nikdy nikoho o takúto možnosť nežiadala. Chcem preto už dopredu oznámiť, že počas svojho mandátu nebudem takúto možnosť využívať a chcem aj všetkých poprosiť, aby sa s takouto požiadavkou na mňa ani na prezidentskú kanceláriu v budúcnosti neobracali,“ vyhlásil Pellegrini. Na záver zaželal všetkým novomanželom to najlepšie.
Novelu zákona o rodine schválil parlament 2. júna, účinnosť nadobudne 1. septembra 2026. Návrh predložili poslanci Slovenskej národnej strany Milan Garaj, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Adam Lučanský. Okrem doterajších oprávnených osôb – starostov, primátorov a nimi poverených poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev – budú môcť po novom civilné sobáše vykonávať aj prezident, poslanci Národnej rady a členovia vlády.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini o právomoc sobášiť nikdy nežiadal a vyzval ľudí, aby sa na neho v tomto ohľade neobracali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini neplánuje využiť svoju novú právomoc sobášiť, ktorú mu prisúdila novela zákona o rodine. Ako uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, zákon schválený Národnou radou SR podpísal, pretože nie je v rozpore s Ústavou SR ani so žiadnymi inými predpismi. Nie je mu však zrejmé, na základe čoho sa možnosť sobášiť stanovila aj pre prezidenta.
„Ani ja, ani Kancelária prezidenta SR nikdy nikoho o takúto možnosť nežiadala. Chcem preto už dopredu oznámiť, že počas svojho mandátu nebudem takúto možnosť využívať a chcem aj všetkých poprosiť, aby sa s takouto požiadavkou na mňa ani na prezidentskú kanceláriu v budúcnosti neobracali,“ vyhlásil Pellegrini. Na záver zaželal všetkým novomanželom to najlepšie.
Novelu zákona o rodine schválil parlament 2. júna, účinnosť nadobudne 1. septembra 2026. Návrh predložili poslanci Slovenskej národnej strany Milan Garaj, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Adam Lučanský. Okrem doterajších oprávnených osôb – starostov, primátorov a nimi poverených poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev – budú môcť po novom civilné sobáše vykonávať aj prezident, poslanci Národnej rady a členovia vlády.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini o právomoc sobášiť nikdy nežiadal a vyzval ľudí, aby sa na neho v tomto ohľade neobracali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Susko má podľa Kolíkovej vytvárať pravidlá, ktoré občanov chránia a nie oslabujú postavenie kajúcnikov – VIDEO
Susko má podľa Kolíkovej vytvárať pravidlá, ktoré občanov chránia a nie oslabujú postavenie kajúcnikov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Fico finančne nepomáha len rodine. Zo štátnych peňazí majú podľa Šimečku profitovať aj jeho priateľky – VIDEO
Fico finančne nepomáha len rodine. Zo štátnych peňazí majú podľa Šimečku profitovať aj jeho priateľky – VIDEO