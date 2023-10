Šutaj Eštok chce uplatniť zásadu „padni, komu padni“, budúci ministri za Hlas-SD predstavili svoje priority (video)

Polícia má mať rozviazané ruky

Tri tézy programového vyhlásenia

Chýbala stabilita u podnikateľov

Fondy nemajú byť postrachom

17.10.2023 (SITA.sk) - Nominanti strany Hlas-SD na členov vlády utorok predstavili svoje hlavné priority. Budúci potenciálny minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce ako prvé po nástupe do funkcie zabezpečiť ochranu Slovenska pred nelegálnou migráciou.Ďalšou jeho prioritou bude okamžité ukončenie vojny v polícii a treťou riešenie podstavu v policajnom zbore. Ubezpečil, že polícia bude mať rozviazané ruky.„Môžem garantovať, že platí ‚padni, komu padni‘ tak, ako to bolo za vlády Petra Pellegriniho,“ vyhlásil utorok na tlačovej konferencii. Podľa jeho slov mala polícia rozviazané ruky za vlády Petra Pellegriniho a aj teraz bude platiť zákon pre každého rovnako. Zuzana Dolinková chce ako ministerka zdravotníctva v prvom rade riešiť pediatrickú krízu a garantovať zdravotnú starostlivosť pre deti.Potrebné bude podľa nej aj zvýšiť počet medikov na lekárskych fakultách a zmeniť nastavenie procesov vzdelávania na stredných zdravotníckych školách tak, aby sa podarilo sestry čím skôr dostať do praxe do nemocníc a ambulancií. Venovať sa chce tiež optimalizácii siete nemocníc a výstavbe a rekonštrukcii nemocníc.Budúci minister školstva Tomáš Drucker , ktorý sa stal členom predsedníctva Hlasu-SD po spojení jeho domovskej strany Dobrá voľba s Hlasom-SD, má tri tézy do programového vyhlásenia vlády.Prvá podľa neho súvisí s budúcnosťou vzdelávania, pretože trh práce sa mení veľmi rýchlo. Druhou oblasťou sú pedagógovia, pretože o 10 až 15 rokov hrozí školstvu výpadok až 15-tisíc učiteľov. Treťou je kvalita, ktorá súvisí s vysokoškolským vzdelávaním, vedou a výskumom a odlivom mozgov do zahraničia. Erik Tomáš plánuje ako minister práce garantovať, že nedôjde k poklesu životnej úrovne ľudí. „Samozrejme, keď vidíme stav verejných financií, budeme musieť byť asi kúzelníci, aby sme niečo vymysleli v prospech tých skupín, ktoré nás zaujímajú, ale, samozrejme, veľmi radi sa o to pobijeme,“ povedal.Pozornosť chce venovať predovšetkým seniorom, rodinám, pracujúcim a odkázaným ľuďom. Prvým krokom rezortu pod jeho vedením bude obnova funkčnej tripartity a sociálneho dialógu s odborármi a zamestnávateľmi. Denisa Saková chce ako ministerka hospodárstva chce vytvoriť primerané podmienky na dosahovanie hospodárskeho rastu a nízkej miery nezamestnanosti.Takými budú podľa nej stabilná cenová energetická politika, podpora vedy, výskumu a inovácií a daňovo-odvodové zaťaženie. Ako prvé sa plánuje stretnúť s dodávateľmi energií. Podnikateľskému prostrediu chce priniesť stabilitu.„Nemôžeme byť svedkom toho, čo sme tu zažívali tri a pol roka, keď sa legislatívne prostredie menilo po každej jednej parlamentnej schôdzi a podnikatelia nemali stabilitu,“ dodala.Budúci potenciálny minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši chce dostať samosprávy z nepriateľskej pozície, v ktorej boli pri bývalých vládach.„Pripravujeme eurofondovú revolúciu, ktorá bude o tom, aby sme vyžadovali od prijímateľov len to, čo nám Brusel prikazuje. Chceme, aby fondy neboli postrachom,“ vymenoval ďalej Raši.V oblasti informatizácie plánuje pokračovať v debyrokratizácii. Rezort pod jeho vedením bude pracovať tiež na dostupnosti internetu pre všetkých a na príprave spoločnosti aj podnikateľského sektora na digitálnu transformáciu.Budúci vicepremiér zodpovedný za európske prostriedky z Plánu obnovy Peter Kmec zdôraznil, že bude musieť nasadiť krízový manažment.„Hovoríme o vyčerpaní 6,4 miliardy eur za tri roky, takže v priemere musíme minúť dve miliardy ročne s tým, že momentálne ešte nemáme dopracované mnohé implementačné projekty,“ uviedol.