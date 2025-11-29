Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

29. novembra 2025

Tragédia pri Železnej studničke, vlak zrazil muža a železničná doprava v úseku je výrazne obmedzená – FOTO


Tagy: Železničná doprava

Železničná doprava v bratislavskom úseku Železná studnička je obmedzená. Dôvodom je zrážka vlaku s človekom. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína ...



588651317_1161705216156910_2071212676845272598_n 676x488 29.11.2025 (SITA.sk) - Železničná doprava v bratislavskom úseku Železná studnička je obmedzená. Dôvodom je zrážka vlaku s človekom. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ako spresnila, vlak v tomto úseku zrazil muža, ktorý na mieste podľahol zraneniam. Tragédia sa udiala na druhej traťovej koľaji krátko po 10:00. „Predmetná udalosť je v štádiu objasňovania," doplnila polícia.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia pri Železnej studničke, vlak zrazil muža a železničná doprava v úseku je výrazne obmedzená – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

