Sobota 29.11.2025
Úvodná strana
29. novembra 2025
Tragédia pri Železnej studničke, vlak zrazil muža a železničná doprava v úseku je výrazne obmedzená – FOTO
Železničná doprava v bratislavskom úseku Železná studnička je obmedzená. Dôvodom je zrážka vlaku s človekom. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína ...
29.11.2025 (SITA.sk) - Železničná doprava v bratislavskom úseku Železná studnička je obmedzená. Dôvodom je zrážka vlaku s človekom. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová.
Ako spresnila, vlak v tomto úseku zrazil muža, ktorý na mieste podľahol zraneniam. Tragédia sa udiala na druhej traťovej koľaji krátko po 10:00. „Predmetná udalosť je v štádiu objasňovania," doplnila polícia.
Ako spresnila, vlak v tomto úseku zrazil muža, ktorý na mieste podľahol zraneniam. Tragédia sa udiala na druhej traťovej koľaji krátko po 10:00. „Predmetná udalosť je v štádiu objasňovania," doplnila polícia.
Ako spresnila, vlak v tomto úseku zrazil muža, ktorý na mieste podľahol zraneniam. Tragédia sa udiala na druhej traťovej koľaji krátko po 10:00. „Predmetná udalosť je v štádiu objasňovania," doplnila polícia.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia pri Železnej studničke, vlak zrazil muža a železničná doprava v úseku je výrazne obmedzená – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
