Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Darina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. augusta 2025

Šutaj Eštok nerozumie, prečo by mali koaliční partneri obviňovať stranu Hlas z vymysleného príklonu k opozícii – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky spory

Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nerozumie tomu, prečo by mali koaliční partneri obviňovať stranu Hlas-SD z vymysleného ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 08 12 181016 676x420 12.8.2025 (SITA.sk) - Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nerozumie tomu, prečo by mali koaliční partneri obviňovať stranu Hlas-SD z vymysleného príklonu k opozícii. Uviedol to vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Zdôraznil, že to bol Hlas, ktorý pred rokom a pol rozhodol svojím politickým postojom o podobe súčasnej vlády.


Vyslúžili sme si za to otvorenú nenávisť celého liberálneho priestoru, médií aj profesionálnych hejterov. Preto úprimne nerozumiem, prečo by nás dnes z nejakého vymysleného príklonu k opozícii mali obviňovať koaliční partneri, ktorí by bez nášho rozhodnutia nikdy nevládli," vyhlásil.

Spory v koalícii


Hlas podľa neho prišiel do vlády s jasným plánom – nepolitikárčiť, neriešiť nenávisť, nehádať sa a naplno pracovať pre ľudí. „Za rok a pol vlády sme sa, žiaľ, ani v koalícii nedokázali vyhnúť vzájomným sporom. Ale ruku na srdce – koľko z tých sporov vyvolal Hlas? Nikdy sme nežiadali nič iné, len dodržiavanie koaličnej zmluvy a dohodnutých pravidiel. X-krát sme vyzývali našich koaličných partnerov, aby sme spory riešili za zavretými dverami na koaličnej rade a nie verejne v médiách," povedal Šutaj Eštok.

Na záver zdôraznil, že Slovensko dnes nemá alternatívu k súčasnej vláde, ak sa nemajú vrátiť časy chaosu. Na vládu podľa jeho slov ešte čaká množstvo úloh. Koaličné strany vyzval, aby prichádzali s riešeniami vo svojich rezortoch a problémy riešili na koaličnej rade, pretože inak sa môže vytvoriť alternatíva, „ktorá môže priniesť Slovensko k obrovskej katastrofe".

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ficov pohľad na Hlas


Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v utorok vo svojom videu na sociálnej sieti povedal, že nevie, či si Hlas uvedomuje, že ako strana mohla mať podstatne lepší výsledok, keby tam nebol neférový a nedemokratický cudzí prvok v predvolebnej kampani, čím myslel kampaň vyzývajúcu na účasť vo voľbách zo strany Veľkej Británie.

„To je ale otázka, na ktorú neviem úplne odpovedať, pretože nepoznám súčasnú mieru náklonnosti Hlasu k Poslušnému Slovensku (v poslednom čase tak premiér a niektorí poslanci koalície hanlivo označujú Progresívne Slovensko, pozn. SITA), ktorá bola v najvyšších štruktúrach Hlasu vždy veľmi prítomná. Vedel by som o tom rozprávať príbehy zo zostavovania vlády po voľbách v septembri 2023,“ povedal Fico.


Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok nerozumie, prečo by mali koaliční partneri obviňovať stranu Hlas z vymysleného príklonu k opozícii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky spory
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Z Poľska vyhostia 63 Ukrajincov a Bielorusov pre výtržnosti na koncerte
<< predchádzajúci článok
Ukrajinci zničili ruskú radarovú stanicu na okupovanom Kryme

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 