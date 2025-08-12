|
Utorok 12.8.2025
|Denník - Správy
12. augusta 2025
Z Poľska vyhostia 63 Ukrajincov a Bielorusov pre výtržnosti na koncerte
Poľský premiér Donald Tusk v utorok vyhlásil, že jeho krajina vyhostí 63 Ukrajincov a Bielorusov pre výtržnosti na koncerte. Dopustili sa ich v sobotu na varšavskom vystúpení bieloruského rappera Maxa Korža. ...
12.8.2025 (SITA.sk) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok vyhlásil, že jeho krajina vyhostí 63 Ukrajincov a Bielorusov pre výtržnosti na koncerte. Dopustili sa ich v sobotu na varšavskom vystúpení bieloruského rappera Maxa Korža. Poľsko bude musieť opustiť 57 Ukrajincov a šesť Bielorusov, povedal Tusk a dodal, že každý musí rešpektovať zákon.
Polícia uviedla, že zadržala 109 ľudí pre „početné priestupky a trestné činy, ako je držba drog, napadnutie bezpečnostného personálu, držba a nosenie pyrotechnických zariadení a neoprávnený vstup na pozemok hromadného podujatia“.
Obrázky na sociálnych sieťach ukázali aj návštevníka koncertu mávajúceho vlajkou Ukrajinskej povstaleckej armády, ktorá počas druhej svetovej vojny spolupracovala s nacistickým Nemeckom. „Videli sme, že tam boli rôzne vlajky a symboly,“ povedal hovorca polície Robert Szumiata pre nezávislú spravodajskú stanicu TVN24. „Zhromaždili sme všetky tieto dôkazy a poslali ich prokuratúre," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Z Poľska vyhostia 63 Ukrajincov a Bielorusov pre výtržnosti na koncerte © SITA Všetky práva vyhradené.
