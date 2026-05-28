 24hod.sk    Z domova

28. mája 2026

Šutaj Eštok odmieta siahať na peniaze bezpečnostných zložiek, minister reaguje na Šimečkovo tvrdenie o výsluhových dôchodkoch – VIDEO


Ten podľa ministra naznačil, že mohol v niektorých prípadoch systém výsluhových dôchodkov zrušiť. Minister vnútra



28.5.2026 (SITA.sk) -

Šutaj Eštok odmieta siahať na peniaze bezpečnostných zložiek, minister reaguje na Šimečkovo tvrdenie o výsluhových dôchodkoch – VIDEO


Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odmieta siahať na sociálny systém bezpečnostných a záchranných zložiek v podobe výsluhových dôchodkov. Ako zdôraznil na štvrtkovej tlačovej konferencii, reaguje na vyhlásenia lídra opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku.

Ten podľa ministra naznačil, že mohol v niektorých prípadoch systém výsluhových dôchodkov zrušiť. Líder progresívcov to však rázne odmieta s tým, že ide o odporné klamstvo.

Nábor nových ľudí do Policajného zboru


„Akýkoľvek zásah do výsluhových dôchodkov urobí obrovský problém v bezpečnostných zložkách," povedal minister vnútra s tým, že takýto krok by vyslal signál, že dohodnuté pravidlá služby v bezpečnostných zložkách nemusia platiť na trvalo.

„Táto diskusia by narušila stabilitu zborov," doplnil tiež. V súčasnosti totiž podľa ministra 5000 policajtov slúži v polícii viac ako 20 rokov a ak by mali pocit ohrozenia výsluhového dôchodku, mohli by okamžite skončiť a odísť do civilu.

Ohrozovanie výsluhových dôchodkov môže podľa Šutaja Eštoka ohroziť aj nábor nových ľudí do Policajného zboru a mať dopad na celkovú bezpečnosť. Takisto to môže mať dopad na rodiny príslušníkov. Výsluhových dôchodcov je v súčasnosti na Slovensko podľa ministra približne 50-tisíc, spolu s rodinami však predstavujú skupinu v rozsahu skoro 200-tisíc ľudí.

Rušenie výsluhových dôchodkov


Minister tiež poukázal na to, že na rozdiel od civilných osôb si príslušníci bezpečnostných a záchranných zložiek platia vyššie odvody, teda nie štyri percentá, ale sedem percent.

„Práve preto sa tvorí osobitný fond," doplnil. Šimečka v reakcii vyhlásil, že Progresívne Slovensko nechce a nikdy nechcelo rušiť výsluhové dôchodky.

„Je to ďalšie odporné klamstvo ľudí ako (podpredseda parlamentu)Tibor Gašpar a (exposlanec) Peter Pčolinský," zdôraznil Šimečka s tým, že konkrétne hovoril o trinástych dôchodkoch.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
 

Zbedačené Slovensko


„Konkrétne o tom, že po štyroch vládach Roberta Fica je Slovensko tak zbedačené, že nebude môcť vyplácať plný 13. dôchodok tým starobným dôchodcom, ktorí dostávajú napríklad 1500 či 2000 eur mesačne - vrátane niektorých ľudí v dôchodkovom veku, ktorí majú zároveň výsluhový dôchodok," uviedol líder progresívcov.

Doplnil, že si vážim nasadenie a obetu všetkých ľudí v Policajnom zbore, v Ozbrojených silách SR, Hasičskom a záchrannom zbore a v ďalších bezpečnostných zložkách.

„Zaslúžený výsluhový dôchodok im nikto nechce brať," dodať.


Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok odmieta siahať na peniaze bezpečnostných zložiek, minister reaguje na Šimečkovo tvrdenie o výsluhových dôchodkoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

