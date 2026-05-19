 24hod.sk    Z domova

19. mája 2026

Šutaj Eštok predstavil nové priestory cudzineckej polície, reaguje na prudký rast počtu cudzincov – VIDEO


Presun zo starších priestorov na Regrútskej ulici bol nevyhnutný pre výstavbu novej Národnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika.



19.5.2026 (SITA.sk) - Presun zo starších priestorov na Regrútskej ulici bol nevyhnutný pre výstavbu novej Národnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika.


Nové moderné priestory Oddelenia cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave na Račianskej ulici 62 dnes slávnostne predstavili minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová a riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Ján Dudáš.

Presun zo starších priestorov na Regrútskej ulici bol nevyhnutný pre výstavbu novej Národnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika. Nové priestory zároveň ponúkajú dôstojnejšie a funkčnejšie pracovné podmienky pre klientov i zamestnancov. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.

Počet cudzincov výrazne stúpol


„Na prvý pohľad môže ísť o presťahovanie jedného pracoviska. V skutočnosti je to ďalší konkrétny krok v agende, ktorá bola dlhodobo preťažená a roky sa jej nevenovala pozornosť zodpovedajúca jej významu,“ zdôraznil minister Šutaj Eštok. Cudzinecká polícia má dnes v kompetencii agendu, ktorá priamo súvisí s bezpečnosťou štátu, legálnou migráciou, pracovným trhom, študentmi, zahraničnými investormi, podnikateľmi, zamestnávateľmi, ale aj s pomocou odídencom z Ukrajiny.

Počet cudzincov na Slovensku zaznamenal za posledných viac ako desať rokov takmer trojnásobný nárast, z približne 85-tisíc v roku 2014 na viac ako 360-tisíc ku koncu minulého roka, z čoho 140-tisíc tvoria práve ukrajinskí odídenci. Kapacity cudzineckej polície podľa ministerstva vnútra dlhodobo nepostačovali a problematika nebola systematicky riešená. V reakcii na tento stav prijalo súčasné vedenie rezortu viaceré legislatívne a organizačné opatrenia. Efektívnejšiu prácu má zabezpečiť novelizovaný zákon o pobyte cudzincov, ktorý platí od roku 2025, a princípom je odstránenie preťažovania pracovísk a zrýchlenie vybavovania žiadostí.

Nové priestory na Račianskej ulici fungujú od pondelka 18. mája budova s dvoma podlažiami má samostatné vstupy pre klientov aj zamestnancov. Je situovaná blízko električkovej trate, ako aj železničnej stanice Bratislava – Vinohrady a záchytného parkoviska Rača, čo výrazne zlepšuje jej dostupnosť, tvrdí ministerstvo.

Presťahovalo sa sem približne 150 pracovníkov z Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Bratislava, výkonného oddelenia OCP Bratislava, mobilnej jednotky Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii a Migračného úradu. K dispozícii je 14 klientskych priehradok a pribudli dve nové životné situácie v rezervačnom systéme – biosnímanie a informácie/podateľňa, čo prispieva k lepšiemu rozdeleniu klientov podľa typu vybavovanej agendy.

Rezort pokračuje v elektronizácii


Významnou súčasťou modernizácie je elektronizácia procesov evidencie cudzincov, ktorá bola spustená v decembri 2024. Cudzinci s aktivovaným bezpečnostným osobným kódom (BOK) a kvalifikovaným elektronickým podpisom môžu elektronicky podávať viaceré žiadosti a komunikovať bez potreby návštevy pracoviska. Po elektronickom vybavení a doložení potrebných dokumentov zostáva klientovi už len biosnímanie, čo výrazne znižuje administratívnu záťaž a zrýchľuje komunikáciu medzi úradom a cudzincami.

Ministerstvo vnútra zároveň zaviedlo opatrenia stabilizujúce celý systém, ako napríklad predĺženie platnosti národného víza z 90 na 120 dní, čo umožňuje lepšie rozloženie náporu na pracoviská. Zavádza sa aj systém kvót na prijímanie žiadostí o prechodný pobyt na účel podnikania pre štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom žiadosti môžu byť teraz podávané výhradne na slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí.

Podnikateľské pobyty budú udeľované na tri roky a budú vyžadovať schválený podnikateľský zámer, ktorý hodnotí Ministerstvo hospodárstva SR z pohľadu prínosu pre ekonomiku. Systém sa sprísnil pri zmene účelu pobytu na podnikanie, aby sa eliminovalo obchádzanie kvót a výrazne sa zjednodušil rozsah nutnej dokumentácie pri podávaní žiadostí.

Ministerstvo zdôrazňuje poriadok aj bezpečnosť


Rastúci dopyt zároveň prináša zvýšenie personálnych kapacít. Vláda schválila navýšenie počtu civilných zamestnancov cudzineckej polície o 100, z ktorých 50 pribudne v Bratislave. Už nastúpilo sedem pracovníkov, ďalších deväť je v prijímacom konaní.

„V Bratislave vznikne špecializované pracovisko na aktiváciu pobytových dokladov v Klientskom centre Zlaté piesky, čo odbremení hlavné klientske centrum na Tomášikovej a ďalšie pracoviská dokladov určené primárne pre občanov Slovenska. Nové pracovisko bude schopné vybaviť približne 800 klientov týždenne,“ informoval Šutaj Eštok o pláne ďalších opatrení na zefektívnenie služieb. Rezort tiež pracuje na zjednodušení elektronických podaní, overovaní ubytovania a účelu pobytu a na spresnení pravidiel pri podnikateľských pobytoch so zreteľom na reálny ekonomický prínos.

Ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že agenda cudzineckej polície musí stáť na troch princípoch: poriadku, bezpečnosti a funkčnej službe pre ľudí. „Poriadok znamená jasné pravidlá. Bezpečnosť znamená, že štát vie, kto na jeho území žije, pracuje alebo podniká. A funkčná služba znamená, že človek, ktorý má nárok niečo vybaviť, nemá byť obeťou chaosu, neprehľadnosti alebo nedostatočných kapacít,“ dodal minister Šutaj Eštok.


Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok predstavil nové priestory cudzineckej polície, reaguje na prudký rast počtu cudzincov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte nápad, ako zlepšiť život deťom a mladým? Tesco v grante Správne začiatky opäť rozdelí 223 300 eur
Európska únia uvoľní milióny eur pre farmárov po zdražení hnojív

