 Meniny má Gertrúda
19. mája 2026

Európska únia uvoľní milióny eur pre farmárov po zdražení hnojív


Tagy: ceny hnojív dusíkaté hnojivá Hormuzský prieliv

Brusel reaguje na prudký rast cien hnojív spôsobený vojnou na Blízkom východe. Európska únia ...



19.5.2026 (SITA.sk) - Brusel reaguje na prudký rast cien hnojív spôsobený vojnou na Blízkom východe.

Európska únia (EÚ) uvoľní núdzové finančné prostriedky na pomoc farmárom, ktorí čelia prudkému rastu cien hnojív v dôsledku vojny s Iránom a narušenia dodávok cez Hormuzský prieliv. Plán podpory má Európska komisia predstaviť v utorok.



Náklady rastú


Brusel je pod tlakom poľnohospodárskych organizácií, ktoré varujú pred rastom výrobných nákladov a následným zdražovaním potravín v celej EÚ.


„Európski farmári sú pritlačení k múru a už nemôžu dlhšie čakať,“ vyhlásila poľnohospodárska lobistická skupina Copa-Cogeca, ktorá zorganizovala protest pred Európskym parlamentom (EP) v Štrasburgu.



Zablokovaný Hormuz


Približne tretina hnojív prepravovaných po mori sa na svetové trhy dostáva cez Hormuzský prieliv, ktorého dopravu výrazne obmedzila vojna medzi USA, Izraelom a Iránom.



Svetová obchodná organizácia (WTO) upozornila, že blokáda ohrozuje globálnu potravinovú bezpečnosť, najmä v Afrike a južnej Ázii.


Cena dusíkatých hnojív v Európe vzrástla z približne 380 eur za tonu minulú zimu na približne 500 eur za tonu.


Situáciu navyše zhoršujú vysoké clá EÚ na ruské hnojivá a plán úplne ukončiť ich dovoz do roku 2028. Najviac sú zasiahnutí producenti obilnín, ktorí spotrebujú veľké množstvo hnojív.



Hľadajú sa zdroje


Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christophe Hansen oznámil, že Brusel ako prvý krok uvoľní zvyšných približne 200 miliónov eur z krízovej rezervy pre poľnohospodárstvo.



Európska komisia (EK) zároveň hľadá nové zdroje dodávok a chce zvýšiť domácu výrobu hnojív. Zvažuje aj uvoľnenie pravidiel pre používanie digestátu z bioplynových staníc, čo však kritizujú environmentálne organizácie pre riziko znečistenia vôd.




Zdroj: SITA.sk - Európska únia uvoľní milióny eur pre farmárov po zdražení hnojív

