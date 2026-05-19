Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Európska únia uvoľní milióny eur pre farmárov po zdražení hnojív
Brusel reaguje na prudký rast cien hnojív spôsobený vojnou na Blízkom východe. Európska únia ...
Európska únia (EÚ) uvoľní núdzové finančné prostriedky na pomoc farmárom, ktorí čelia prudkému rastu cien hnojív v dôsledku vojny s Iránom a narušenia dodávok cez Hormuzský prieliv. Plán podpory má Európska komisia predstaviť v utorok.
Náklady rastú
Brusel je pod tlakom poľnohospodárskych organizácií, ktoré varujú pred rastom výrobných nákladov a následným zdražovaním potravín v celej EÚ.
„Európski farmári sú pritlačení k múru a už nemôžu dlhšie čakať,“ vyhlásila poľnohospodárska lobistická skupina Copa-Cogeca, ktorá zorganizovala protest pred Európskym parlamentom (EP) v Štrasburgu.
Zablokovaný Hormuz
Približne tretina hnojív prepravovaných po mori sa na svetové trhy dostáva cez Hormuzský prieliv, ktorého dopravu výrazne obmedzila vojna medzi USA, Izraelom a Iránom.
Svetová obchodná organizácia (WTO) upozornila, že blokáda ohrozuje globálnu potravinovú bezpečnosť, najmä v Afrike a južnej Ázii.
Cena dusíkatých hnojív v Európe vzrástla z približne 380 eur za tonu minulú zimu na približne 500 eur za tonu.
Situáciu navyše zhoršujú vysoké clá EÚ na ruské hnojivá a plán úplne ukončiť ich dovoz do roku 2028. Najviac sú zasiahnutí producenti obilnín, ktorí spotrebujú veľké množstvo hnojív.
Hľadajú sa zdroje
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christophe Hansen oznámil, že Brusel ako prvý krok uvoľní zvyšných približne 200 miliónov eur z krízovej rezervy pre poľnohospodárstvo.
Európska komisia (EK) zároveň hľadá nové zdroje dodávok a chce zvýšiť domácu výrobu hnojív. Zvažuje aj uvoľnenie pravidiel pre používanie digestátu z bioplynových staníc, čo však kritizujú environmentálne organizácie pre riziko znečistenia vôd.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia uvoľní milióny eur pre farmárov po zdražení hnojív © SITA Všetky práva vyhradené.
