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20. júna 2026
Top foto dňa (20. jún 2026): Otvárací ceremoniál IFF Art Film 2026, útok v Libanone a na Ukrajine a MS vo futbale
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (20. jún 2026): Otvárací ceremoniál 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu IFF Art Film 2026, útok v Libanone a na Ukrajine a MS vo futbale. [photo id="2439963" /] Top ...
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20.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (20. jún 2026): Otvárací ceremoniál 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu IFF Art Film 2026, útok v Libanone a na Ukrajine a MS vo futbale.
[photo id="2439963" /]
Top foto dňa (20. jún 2026): Otvárací ceremoniál 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu IFF Art Film 2026, útok v Libanone a na Ukrajine a MS vo futbale.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (20. jún 2026): Otvárací ceremoniál IFF Art Film 2026, útok v Libanone a na Ukrajine a MS vo futbale © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2439963" /]
Top foto dňa (20. jún 2026): Otvárací ceremoniál 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu IFF Art Film 2026, útok v Libanone a na Ukrajine a MS vo futbale.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-20-jun-2026/">Top foto dňa (20. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (20. jún 2026): Otvárací ceremoniál IFF Art Film 2026, útok v Libanone a na Ukrajine a MS vo futbale © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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