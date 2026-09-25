Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 25.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. septembra 2026

Švajčiari budú v nedeľu rozhodovať o sprísnení svojej neutrality. Môžu potešiť Moskvu?


Tagy: Neutralita Referendum severoatlantická aliancia vojenská neutralita

Kremeľ, ktorý kritizuje Švajčiarsko za pripojenie sa k sankciám EÚ a obviňuje ho z opustenia princípu neutrality, referendum schvaľuje. Švajčiari budú v nedeľu v referende hlasovať o návrhu na ...



Zdieľať
hungary_election_23834 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Kremeľ, ktorý kritizuje Švajčiarsko za pripojenie sa k sankciám EÚ a obviňuje ho z opustenia princípu neutrality, referendum schvaľuje.


Švajčiari budú v nedeľu v referende hlasovať o návrhu na sprísnenie tradičnej politiky neutrality krajiny, ktoré by zakázalo užšiu spoluprácu s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) a výrazne sťažilo ukladanie sankcií. Očakáva sa však, že voliči iniciatívu odmietnu.

Iniciatíva požaduje zakotvenie zásady „ozbrojenej a trvalej neutrality“ do ústavy, čo by okrem zákazu bližších väzieb s NATO vylúčilo aj vstup krajiny do iných vojenských aliancií, s výnimkou jej napadnutia. Zároveň by Švajčiarsko nemohlo uplatňovať sankcie, pokiaľ by ich neodsúhlasí Organizácia Spojených národov (OSN).

„Zišli sme z cesty“


Švajčiarsko dlhodobo presadzuje ozbrojenú neutralitu, no vojna na Ukrajine opätovne otvorila otázku jeho postoja ku konfliktom v zahraničí. Organizácia Pro Schweiz, ktorá presadzuje suverenitu krajiny, iniciovala referendum potom, ako Bern podporil ekonomické sankcie Európskej únie (EÚ) voči Rusku.

V uplynulých rokoch sme stratili smer, keď sme zaujali veľmi tvrdý postoj voči Rusku, zatiaľ čo v prípade Izraela sme naopak postupovali mimoriadne zdržanlivo,“ povedal minulý mesiac agentúre AFP bývalý švajčiarsky diplomat Jean-Daniel Ruch na podujatí na podporu iniciatívy. „Je to príležitosť obnoviť dôveryhodnosť našej neutrality.

Kremeľ by mal radosť


Moskva, ktorá kritizuje Švajčiarsko za pripojenie sa k sankciám EÚ a obviňuje ho z opustenia princípu neutrality, iniciatívu schvaľuje. Niektorí odporcovia ju preto označujú za proruskú.

Ruský prezident Vladimir Putin by si spokojne mädlil ruky, keby sme túto iniciatívu prijali,“ varoval počas nedávnej parlamentnej rozpravy poslanec Socialistickej strany Samuel Bendahan

Švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis sprísnenie neutrality tiež odmieta., „Neutralita sa vždy uplatňovala s určitou mierou flexibility.“ povedal v televíznej debate s tým, že „neutralita neznamená ľahostajnosť“.

Ako dodal, Švajčiarsko „nebude odvracať zrak, keď vidíme porušovanie samotných medzinárodných pravidiel, ktoré nám umožňujú žiť v mieri“.

Väčšina je proti


Proti iniciatíve sa postavila väčšina hlavných politických strán. Výnimkou je najväčšia pravicová populistická Švajčiarska ľudová strana (SVP), ktorá je s návrhom úzko spojená od jeho predloženia.

Kým prvé prieskumy naznačovali tesný výsledok, posledné dve ankety z minulého týždňa ukázali, že viac než 60 percent voličov plánuje nasledovať odporúčanie vlády a návrh odmietnuť.


Zdroj: SITA.sk - Švajčiari budú v nedeľu rozhodovať o sprísnení svojej neutrality. Môžu potešiť Moskvu? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Neutralita Referendum severoatlantická aliancia vojenská neutralita
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zelenskyj: Trump prijal konečné rozhodnutie udeliť Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot
<< predchádzajúci článok
Drony ako nová bezpečnostná hrozba? KDH žiada odpovede od vlády

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 