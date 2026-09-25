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25. septembra 2026
Švajčiari budú v nedeľu rozhodovať o sprísnení svojej neutrality. Môžu potešiť Moskvu?
Kremeľ, ktorý kritizuje Švajčiarsko za pripojenie sa k sankciám EÚ a obviňuje ho z opustenia princípu neutrality, referendum schvaľuje. Švajčiari budú v nedeľu v referende hlasovať o návrhu na ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Kremeľ, ktorý kritizuje Švajčiarsko za pripojenie sa k sankciám EÚ a obviňuje ho z opustenia princípu neutrality, referendum schvaľuje.
Švajčiari budú v nedeľu v referende hlasovať o návrhu na sprísnenie tradičnej politiky neutrality krajiny, ktoré by zakázalo užšiu spoluprácu s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) a výrazne sťažilo ukladanie sankcií. Očakáva sa však, že voliči iniciatívu odmietnu.
Iniciatíva požaduje zakotvenie zásady „ozbrojenej a trvalej neutrality“ do ústavy, čo by okrem zákazu bližších väzieb s NATO vylúčilo aj vstup krajiny do iných vojenských aliancií, s výnimkou jej napadnutia. Zároveň by Švajčiarsko nemohlo uplatňovať sankcie, pokiaľ by ich neodsúhlasí Organizácia Spojených národov (OSN).
Švajčiarsko dlhodobo presadzuje ozbrojenú neutralitu, no vojna na Ukrajine opätovne otvorila otázku jeho postoja ku konfliktom v zahraničí. Organizácia Pro Schweiz, ktorá presadzuje suverenitu krajiny, iniciovala referendum potom, ako Bern podporil ekonomické sankcie Európskej únie (EÚ) voči Rusku.
„V uplynulých rokoch sme stratili smer, keď sme zaujali veľmi tvrdý postoj voči Rusku, zatiaľ čo v prípade Izraela sme naopak postupovali mimoriadne zdržanlivo,“ povedal minulý mesiac agentúre AFP bývalý švajčiarsky diplomat Jean-Daniel Ruch na podujatí na podporu iniciatívy. „Je to príležitosť obnoviť dôveryhodnosť našej neutrality.“
Moskva, ktorá kritizuje Švajčiarsko za pripojenie sa k sankciám EÚ a obviňuje ho z opustenia princípu neutrality, iniciatívu schvaľuje. Niektorí odporcovia ju preto označujú za proruskú.
„Ruský prezident Vladimir Putin by si spokojne mädlil ruky, keby sme túto iniciatívu prijali,“ varoval počas nedávnej parlamentnej rozpravy poslanec Socialistickej strany Samuel Bendahan
Švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis sprísnenie neutrality tiež odmieta., „Neutralita sa vždy uplatňovala s určitou mierou flexibility.“ povedal v televíznej debate s tým, že „neutralita neznamená ľahostajnosť“.
Ako dodal, Švajčiarsko „nebude odvracať zrak, keď vidíme porušovanie samotných medzinárodných pravidiel, ktoré nám umožňujú žiť v mieri“.
Proti iniciatíve sa postavila väčšina hlavných politických strán. Výnimkou je najväčšia pravicová populistická Švajčiarska ľudová strana (SVP), ktorá je s návrhom úzko spojená od jeho predloženia.
Kým prvé prieskumy naznačovali tesný výsledok, posledné dve ankety z minulého týždňa ukázali, že viac než 60 percent voličov plánuje nasledovať odporúčanie vlády a návrh odmietnuť.
Zdroj: SITA.sk - Švajčiari budú v nedeľu rozhodovať o sprísnení svojej neutrality. Môžu potešiť Moskvu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Švajčiari budú v nedeľu v referende hlasovať o návrhu na sprísnenie tradičnej politiky neutrality krajiny, ktoré by zakázalo užšiu spoluprácu s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) a výrazne sťažilo ukladanie sankcií. Očakáva sa však, že voliči iniciatívu odmietnu.
Iniciatíva požaduje zakotvenie zásady „ozbrojenej a trvalej neutrality“ do ústavy, čo by okrem zákazu bližších väzieb s NATO vylúčilo aj vstup krajiny do iných vojenských aliancií, s výnimkou jej napadnutia. Zároveň by Švajčiarsko nemohlo uplatňovať sankcie, pokiaľ by ich neodsúhlasí Organizácia Spojených národov (OSN).
„Zišli sme z cesty“
Švajčiarsko dlhodobo presadzuje ozbrojenú neutralitu, no vojna na Ukrajine opätovne otvorila otázku jeho postoja ku konfliktom v zahraničí. Organizácia Pro Schweiz, ktorá presadzuje suverenitu krajiny, iniciovala referendum potom, ako Bern podporil ekonomické sankcie Európskej únie (EÚ) voči Rusku.
„V uplynulých rokoch sme stratili smer, keď sme zaujali veľmi tvrdý postoj voči Rusku, zatiaľ čo v prípade Izraela sme naopak postupovali mimoriadne zdržanlivo,“ povedal minulý mesiac agentúre AFP bývalý švajčiarsky diplomat Jean-Daniel Ruch na podujatí na podporu iniciatívy. „Je to príležitosť obnoviť dôveryhodnosť našej neutrality.“
Kremeľ by mal radosť
Moskva, ktorá kritizuje Švajčiarsko za pripojenie sa k sankciám EÚ a obviňuje ho z opustenia princípu neutrality, iniciatívu schvaľuje. Niektorí odporcovia ju preto označujú za proruskú.
„Ruský prezident Vladimir Putin by si spokojne mädlil ruky, keby sme túto iniciatívu prijali,“ varoval počas nedávnej parlamentnej rozpravy poslanec Socialistickej strany Samuel Bendahan
Švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis sprísnenie neutrality tiež odmieta., „Neutralita sa vždy uplatňovala s určitou mierou flexibility.“ povedal v televíznej debate s tým, že „neutralita neznamená ľahostajnosť“.
Ako dodal, Švajčiarsko „nebude odvracať zrak, keď vidíme porušovanie samotných medzinárodných pravidiel, ktoré nám umožňujú žiť v mieri“.
Väčšina je proti
Proti iniciatíve sa postavila väčšina hlavných politických strán. Výnimkou je najväčšia pravicová populistická Švajčiarska ľudová strana (SVP), ktorá je s návrhom úzko spojená od jeho predloženia.
Kým prvé prieskumy naznačovali tesný výsledok, posledné dve ankety z minulého týždňa ukázali, že viac než 60 percent voličov plánuje nasledovať odporúčanie vlády a návrh odmietnuť.
Zdroj: SITA.sk - Švajčiari budú v nedeľu rozhodovať o sprísnení svojej neutrality. Môžu potešiť Moskvu? © SITA Všetky práva vyhradené.
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