Streda 13.8.2025
Úvodná strana
13. augusta 2025
Opatrovatelia aj asistenti si prilepšili, štát im zvýšil nielen hodinovú sadzbu, ale aj peňažný príspevok – VIDEO
Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Príspevok na opatrovanie Príspevok na osobnú asistenciu Sociálne služby
Vláda v júni schválila návrh nariadenia vlády, ktorým sa stanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a tiež výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Hodinová sadzba V ...
13.8.2025 (SITA.sk) - Vláda v júni schválila návrh nariadenia vlády, ktorým sa stanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a tiež výšku peňažného príspevku na opatrovanie.
V nariadení, ktoré platí od 1. júla tohto roku sa stanovuje hodinová sadzba na 6,22 eura. Výška peňažného príspevku na opatrovanie jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je mesačne 663,50 eura a pri dvoch a viacerých osobách je to 882,50 eura.
„Na Slovensku fungujú už dlhodobo dva dôležité príspevky. Jedným je príspevok na opatrovanie, ktorý sa vypláca opatrovateľom, a druhý príspevok na osobnú asistenciu, ktorý sa vypláca osobným asistentom. Máme pozitívnu správu, že dnes, 13. augusta, vyplácame opäť vyšší príspevok na opatrovanie a vyšší príspevok na osobnú asistenciu. Trinásty deň v mesiaci je tradičným výplatným dňom na vyplácanie týchto dvoch príspevkov, pokiaľ ide o prevody na bankové účty, pokiaľ ide o platbu poštou, tak toto nastane od 18. augusta," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
V praxi to podľa ministra práce znamená, že sa výška príspevku na opatrovanie jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zvýšila o 50 eur a pri viacerých opatrovaných osobách o takmer 64 eur. Minister Tomáš upozornil, že v prípade, ak ide o opatrovanie nezaopatreného dieťaťa, sa k príspevku na opatrovanie pridáva aj príplatok 200 eur.
„Kľúčovou vecou je, že od januára už tieto príspevky na opatrovanie nie sú krátené na základe príjmu opatrovanej osoby, tzn. všetkých približne 74-tisíc opatrovateľov dostáva opatrovateľský príspevok v plnej výške, nekrátený,“ dodal minister Tomáš.
Navýšenie sa týka aj osobných asistentov, ktorým stúpla hodinová sadzba. Ak priblížil Tomáš, pri odpracovaných 160 hodinách sa mesačne príspevok pre osobného asistenta zvýšil o 62 euro a 40 centov. V extrémnom prípade, kedy by asistent podľa ministra odpracoval za mesiac 300 hodín, čo môže, tak by sa mu príjem zvýšil o 117 euro.
Hodinová sadzba
