Svedkovia manipulujú podľa Fica policajné vyšetrovania, dokazuje to úradný záznam (video)

Manipulácia s trestnými konaniami

Pozornosť by mali obrátiť na Matoviča

25.5.2021 (Webnoviny.sk) - Úradný záznam vypracovaný vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica dokazuje, že na Slovensku sú manipulované policajné vyšetrovania prostredníctvom takzvaných profesionálnych svedkov.Ako v utorok uviedol na tlačovej besede, v zázname z marca tohto roku policajt uvádza, že prostredníctvom prokurátora dostal kontakt na svedka Petra P. prezývaného Tiger s tým, že ho má vypočuť k trestnej veci, ktorou sa zaoberal.Keď sa vyšetrovateľ so svedkom skontaktoval, ten mu podľa záznamu povedal, že sa chce pomstiť bývalému policajtovi, ktorý ho vyšetroval v inom konaní.„Že mu chce urobiť zle, spôsobiť trestné stíhanie, že chcel kriminalizovať jedného dôležitého človeka," povedal Fico. Svedok mal pritom podľa predsedu Smeru dohodu s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry . „Ak bude vypovedať, tak mu dá prokurátor pokoj a nebude ho riešiť za jeho veci," uviedol Fico s tým, že policajt, ktorý bol autorom záznamu, tento postup odmietol.Celá vec podľa Fica dokazuje absolútnu manipuláciu s trestnými konaniami. „Udavači-svedkovia sú objednávaní, dostávajú rôzne výhody," povedal s tým, že informácie medializované v poslednom období ho ešte viac utvrdzujú o nevine bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika , bývalého šéfa polície Tibora Gašpara a ďalších stíhaných osôb.Orgány činné v trestnom konaní by podľa Fica mali svoju pozornosť obrátiť na šéfa OĽaNO a ministra financií Igora Matoviča . „V pondelok sme preukázali, že 20 miliónov dostala SIS ako prestupovú cenu za Ľudovíta M.," povedal Fico s tým, že bývalý predseda vlády sa dokázateľne stretával okrem Ľudovíta Makóa aj s ďalším kajúcnikom Bernardom Slobodníkom „Matovič je dnes hlava nejakého zblázneného gangu, ktorý sa rozhodol, že ide aj za hrubého porušovania zákonnosti, spravodlivosti a princípov právneho štátu presadiť aby to tu fungovalo tak, že ľudia budú sedieť vo výkone väzby," dodal Fico.