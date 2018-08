ZÁKON PROTI BYROKRACII BUDE ÚČINNÝ OD 1. SEPTEMBRA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Úradníci už nemôžu od občanov žiadať výpisy z obchodného a živnostenského registra ani z katastra nehnuteľností. Je to v súlade so zákonom proti byrokracii, ktorý nadobudne účinnosť 1. septembra. Zákon mení myslenie úradníkov. Povedal to vo štvrtok vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).