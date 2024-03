Švédsko sa oficiálne stalo 32. členom NATO

Historický okamih

Severania sa vzdali neutrality

7.3.2024 (SITA.sk) - Švédsko sa formálne stalo členom NATO ako 32. člen transatlantickej vojenskej aliancie. Skončila sa tak neutralita krajiny, keďže po odštartovaní ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 v Európe vzrástli obavy z ruskej agresie.Dokument o pristúpení Švédska k aliancii vo štvrtok uložili na americkom ministerstve zahraničia za prítomnosti švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona a šéfa diplomacie USA Antonyho Blinkena „Je to historický okamih pre Švédsko. Je to historický akt pre alianciu. Je to historický akt pre transatlantické vzťahy,“ povedal Blinken.„NATO je teraz silnejšie, väčšie ako kedykoľvek predtým," dodal. Švédsky premiér na sociálnej sieti napísal: „Sme preto bezpečnejšou krajinou“.Biely dom vo vyhlásení uviedol, že vďaka spojenectvu Švédska ako člena NATO „budú Spojené štáty a naši spojenci ešte bezpečnejší“. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg označil vstup Švédska do aliancie za „historický deň“.„Švédsko teraz zaujme svoje právoplatné miesto pri stole NATO, pričom bude mať rovnaké slovo pri formovaní politiky a pri rozhodnutiach NATO," konštatoval vo vyhlásení.Švédsko spolu s Fínskom, ktoré vstúpilo do NATO minulý rok, sa vzdali svojej dlhodobej vojenskej neutrality po tom, ako Rusko začiatkom roku 2022 napadlo Ukrajinu.Po mesiacoch odkladania ratifikovalo prijatie Švédska za členia aliancie Turecko a ako posledné tak tento týždeň urobilo Maďarsko.