Takto sa začína nový švédsky klimatický triler Aj keď sa všetko skončí .

Priamo v epicentre diania sa nachádza aj Didrik s rodinou. Štyridsaťročný poradca v oblasti PR nemá na výber, ak chce zachrániť svojich blízkych, musí konať ako hrdina, hoci to nemá v povahe. So situáciou sa po svojom vyrovnávajú aj ostatní členovia skupiny. Melissa, ktorá patrí k presvedčeným odporcom teórie klimatických zmien, Didrikov devätnásťročný syn André, ktorý využíva okolnosti a stupňujúce sa násilie na vzburu voči otcovi, a štrnásťročná Vilja. Zoči-voči prírodnej katastrofe a neschopnosti dospelých si ako jediná dokáže zachovať chladnú hlavu a ujať sa vedenia.

Prostredníctvom týchto štyroch navzájom prepojených perspektív vzniká obraz realistickej budúcnosti, ktorá ľudstvu klope na dvere. S prvkami čierneho humoru znázorňuje existenciálny paradox, pretože „aj keď sa všetko skončí“, ľudia ďalej riešia svoje problémy. Tínedžeri sa ďalej zamilúvajú, manželia sa hádajú, ľudia majú krízy osobnosti a deti sa búria proti svojim rodičom. Dokonca aj keď sa realita, tak ako ju každý pozná, rozpadá na kúsky. Fragmenty starého sveta ostávajú a pre ľudstvo predstavujú hrozbu. Nielen na dobré sa totiž zvyká, a tak sa život v klimaticky zničenom prostredí môže rýchlo stať štandardom.

Aj keď sa všetko skončí z vydavateľstva Ikar je politický, klimatický triler. Dráma, ktorá nás vezme priamo do centra diania. Je to príbeh o prežívaní krízy, ktorá naruší naše pohodlie, pocit bezpečia a normálnosti.

Veľmi ľahko a pútavo prerozprávané z pohľadu štyroch ľudí, ich osudov, ktoré sú priamo prepojené. Zrazu začne pravidlá diktovať príroda, zhasnú mobily a ich to ovplyvní oveľa viac, ako by čakali. Musia si poradiť a hlavne pochopiť...naznačuje minulosť, ako to bude v blízkej budúcnosti? Aké budú ďalšie ich kroky?

„Môj román je o klimatických zmenách a o tom, ako na nás všetkých vplývajú,“ tvrdí švédsky autor Jens Liljestrand. „Chcel som napísať niečo smutné a desivé, ale zároveň aj vzrušujúce alebo dokonca temne vtipné.“

A to celé vo výbornom preklade Jozefa Zelizňáka, dvorného prekladateľa Jo Nesboa, či Stiega Larssona.

Pozrite si video od autora Jensa Liljestranda:

Milan Buno, knižný publicista