Caroline Polachek a Ben Howard - ďalšie svetové mená na Pohode 2023

Na Pohode sa premiérovo predstaví Ben Howard (GB), ktorého kariéru raketovo odštartoval hneď jeho prvý album Every Kingdom (2011). Piesne z neho majú na Spotify viac ako miliardu vypočutí a nachádzajú sa na ňom hity ako Only Love, Old Pine a Keep Your Head Up. Vďaka úspešnému debutu získal Ben Howard dve ocenenia BRIT Awards. To mu otvorilo dvere na festival Glastonbury, kde vystúpil rovno na hlavnom Pyramid Stagei.

Okrem Bena Howarda dnes organizátori Pohody potvrdili aj ďalšie veľké meno súčasnej hudby - Caroline Polachek (US). Americká interpretka a producentka, mimochodom s koreňmi zo Slovenska, je momentálne jedna z najvýraznejších speváčok na súčasnej nielen electro-popovej scéne. V roku 2019 vydala debutový album Pang, ktorý sa ocitol vo výbere TOP 100 albumov roka. Jej singel Bunny Is A Rider (2019) označil magazín Pitchfork ako najlepšiu pieseň na svete v danom roku. Okrem vlastnej tvorby ste Caroline Polachek mohli počuť aj vo viacerých piesňach interpretov ako Flume, Charlie XCX, SBTRKT, Dealorean, Blood Orange, Sébastien Tellier, Washed Out, a autorsky a producentsky sa spolupodieľala aj na piesni No Angel od Beyoncé. Caroline Polachek sa na Pohode predstaví už aj s novým albumom s názvom Desire, I Want To Turn Into You, ktorý vydala na Valentína, presne v deň, keď sme oznámili jej vystúpenie na Pohode 2023.

„Caroline Polachek a Ben Howard fantasticky dopĺňajú našu tohtoročnú programovú skladačku. O oboch sme sa snažili dlhšie, aj vďaka tomuto potvrdeniu som presvedčený, že nás čaká mimoriadne silný ročník”, dodáva k aktuálnemu line-upu Michal Kaščák.

Ben Howard a Caroline Polachek doplnili doteraz zverejnených umelcov, ktorí vystúpia 6.-8. júla 2023 na festivale Pohoda. Sú medzi nimi Central Cee, Jamie xx, slowthai, Suzanne Vega, tohtoroční dvojnásobní víťazi Grammy a the BRIT Awards Wet Leg, SOFI TUKKER, Viagra Boys, Perfume Genius, Arooj Aftab, Shygirl, AMELIE LENS, Sampa the Great, Genesis Owusu, Dry Cleaning, shame, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Liniker, Yard Act, Alina Pash, PVA, Hermeto Pascoal, Jana Kirschner, Zea, Tata Bojs a ďalší. Organizátori festivalu Pohoda zároveň dodali, že do line-upu Pohody 2023 už čoskoro pribudnú ďalšie nové mená, ktoré verejnosti predstavia v najbližších dňoch.

VSTUPENKY NA POHODU 2023