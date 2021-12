Svěrákovci odtajnili trailer svojho najnovšieho filmu Betlehemské svetlo

Synopsia:

6.12.2021 (Webnoviny.sk) -"Je to veľmi farebný film, nič také sme ešte nerobili. Ale všetko je raz prvýkrát," zveril sa kameraman snímky. "Dali sme každej postave a jej príbehu vlastnú škálu farieb. Dodržujeme ich v kostýmoch, rekvizitách aj vo farbách dekorácií. Ako sa spolu postavy a ich príbehy stretávajú, vznikajú z toho nové a často naozaj krásne kombinácie. Náš film je komédia plná fantázie a taký žáner si farebnú bohatosť priamo pýta," dodal režisér filmuAj obsadenie je veľmi "farebné". Okrem hercov, s ktorými Svěrákovci radi a často spolupracujú, ako jealebo, uvidia diváci v Betlehemskom svetle aj niekoľko nových tvárí. Napríklad nehercaalebo tajomnú dánsku herečku. Túto spoločnosť doplníalebo, ktorí sa sstretli pracovne prvýkrát, ale ako sám hovorí, iste nie naposledy: "Sú to obaja skvelí komediálni herci a skutočné hviezdy. Teším sa, keď ich žiaru pocítia vystupovať z plátna aj diváci," zveril sa režisér.Inšpiráciou pre vznik scenára boli Janovi Svěrákovi obľúbené poviedky"Baví ma, že sa postavy z rôznych mojich poviedok vo filme stretávajú v nových nečakaných situáciách. Pre film je to stmeľujúci prvok a pre divákov to bude dúfam zábavné," vysvetlil Zdeněk Svěrák, ktorý v tejto komédii s prvkami magického realizmu servíruje univerzálne otázky ľudského života s nadsádzkou a humorom. "Nič lepšieho ako humor proti smútku nemáme," zakončuje Svěrák trailer tak trochu s odkazom na dnešnú neveselú dobu.Na filme sa podieľal aj architekt, kostýmová návrhárkaa strihu sa prvýkrát ujal pokračovateľ rodinnej tradície, syn režiséra a vnuk hlavného predstaviteľa, strihačSnímku Betlehemské svetlo natočenú tento rok na jar uvedie do kín v marci budúceho roku spoločnosť. Koproducentom filmu je Česká televízia.Starnúcemu spisovateľovi Karlovi Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už písanie nejde ako predtým. Nedokončené poviedky sa mu hromadia v hlave a ich postavy vychádzajú na denné svetlo a dožadujú sa, aby autor pokračoval v deji. Všetci niečo chcú. Fotograf Matěj chce získať nedobytnú magistru z lekárne, pán Bohumil prosí, aby stal zázrak, automechanik Bakalář by chcel byť liečiteľom. Do toho vstupuje z reálneho sveta Šejnohova manželka, ktorá si myslí, že už by mal písanie zanechať a konečne sa venovať jej.: Jan SvěrákBiograf Jan SvěrákVladimír SmutnýOndřej SoukupZdeněk ZverákZdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtech Kotek, Tereza Ramba, Patricia Schumann, Martin Polišenský, Jitka Čvančarová, Vladimír Javorský, Miroslav Táborský, Jan Budař a Jiří MacháčekInformačný servis