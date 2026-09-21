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21. septembra 2026

Zelenskyj sa v utorok stretne s Trumpom, hovoriť budú o ukončení vojny


Tagy: americko-ukrajinské vzťahy Mierové rokovanie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Washington chce obnoviť priame rokovania Moskvy s Kyjevom, Zelenskyj ponúka vzájomné zastavenie útokov na energetiku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa ...



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russia_ukraine_war_97934 676x453 21.9.2026 (SITA.sk) - Washington chce obnoviť priame rokovania Moskvy s Kyjevom, Zelenskyj ponúka vzájomné zastavenie útokov na energetiku.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok v New Yorku stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Obaja lídri sa zúčastnia na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN), pričom Washington sa snaží oživiť priame mierové rokovania medzi Moskvou a Kyjevom.

V utorok popoludní


Stretnutie je podľa zdroja AFP oboznámeného s jeho prípravou plánované na utorkové popoludnie.

Americké snahy sprostredkovať dohodu v posledných mesiacoch stagnovali, keď sa pozornosť Washingtonu presunula na konflikt s Iránom.

Rusko aj Ukrajina medzitým zintenzívnili útoky na veľkú vzdialenosť. Kyjev zasiahol viacero ruských ropných rafinérií a Trump v pondelok vyhlásil, že Rusko „stratilo kontrolu“ nad časťou svojho ropného priemyslu.

Viacero návrhov


Zelenskyj reagoval slovami, že „na stole sú návrhy, ktoré môžu priblížiť mier, počnúc výraznými krokmi k deeskalácii“.

Podľa neho musí Rusko prestať útočiť na ukrajinskú energetiku, kritickú infraštruktúru a vývoz potravín. „To povedie k zodpovedajúcim deeskalačným krokom z našej strany. Riešenia sú možné,“ uviedol.

Nedeľný telefonát


Trump minulý týždeň tvrdil, že obe strany súhlasili s neútočením na energetické zariadenia.

Počas nedeľného telefonátu so Zelenským zároveň spomenul požiadavku, aby Kyjev zastavil útoky na ruské rafinérie, podľa zdroja AFP to však neformuloval ako ultimátum.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj sa v utorok stretne s Trumpom, hovoriť budú o ukončení vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-ukrajinské vzťahy Mierové rokovanie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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